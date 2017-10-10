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Okulu soyan hırsızlar yakalandı

Kocaeli'de pencere camını kırarak girdikleri okuldan televizyon ve ses sistemi çalan 2 kişi yakalandıktan sonra çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

Okulu soyan hırsızlar yakalandı

10 Ekim 2017 Salı 17:13


Önceki gün, Darıca Emek Mahallesi'nde bulunan Halide Edip İlkokulu'nun pencere camını kırıp içeri giren 19 yaşındaki M.R.A. ve 17 yaşındaki O.A. daha sonra müdürün odasının kapısını kırarak odaya girdi. 2 kişi okuldan 1 televizyon ve ses sistemini çaldı. Polis okulda incelemede bulunurken, hırsızların kimliklerini belirledi. Darıca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri okuldan hırsızlık yapan M.R.A ve O.A'yı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Emniyet'teki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 kişi tutuklandı.

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