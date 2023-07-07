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Palu Ailesinin Damadından Şok Savunma: "Meryem'in Ölüm Kaydı Var"

- "Sizin bilmediğiniz, benim bildiğim çok şey var"

Palu Ailesinin Damadından Şok Savunma:

07 Temmuz 2023 Cuma 11:47


  - "Meryem Tahnal'ın geberdiği doğrudur ama ben öldürmedim" 
 
 Kocaeli'de Meryem Tahnal'ın öldürülmesi olayıyla ilgili yargılanan Palu ailesi ve damatları Tuncer Ustael hakkında verilen karar tekrardan Yargıtay tarafından bozuldu. Bugün görülen duruşmada suçlamaları kabul etmeyen Tuncer Ustael, "Sizin bilmediğiniz, benim bildiğim çok şey var. Meryem Tahnal'ın geberdiği doğrudur ama ben öldürmedim. Meryem diğer sanıkların yanında öldü, buna dair kamera kaydı vardır ancak bu kayıt yukarılarda görev yapan bir savcıdadır. Sanıklar ölüm anında orada olmadıklarını söylüyorlar ancak kayıtlar bunun tersidir" dedi.  
  Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 2008 yılında Meryem Tahnal ve küçük kızı Melike Tahnal'ın kaybolması ile ilgili en son 7 Eylül 2021 tarihinde 6 sanıklı dava görülmüş ve karar verilmişti. Sanık Tuncer Ustael'e Meryem Tahnal'ı 'kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 4 yıl, 'banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması' suçundan ise 3 yıl hapis cezası verilmişti. Diğer sanıklardan İsa Palu, Havva Palu ve Ayşe Palu ise 'kasten öldürmeye yardım etme' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçlarından 14 yıl 2'şer ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Emine Ustael'e 12,5 yıl hapis, o dönem yaşı küçük olan Fatih Palu'ya ise 8 yıl 4 ay hapis cezası verilmişti. O dönem Fatih Palu ve Havva Palu tahliye edilirken, diğer sanıklar tutuklu yargılanmaya devam etmişti. Onanmak üzere Yargıtay'a gönderilen dosya, 31 Mart'ta karara çıkmıştı. Yargıtay, tutuklu bulunan İsa Palu, Ayşe Palu ve Emine Ustael'in tahliyelerine karar verirken, Tuncer Ustael'in ağırlaştırılmış müebbet cezasını onamıştı.  
 
  Cumhuriyet savcısı bozma ilamını kabul etmedi 
  Yargıtay, kararı tekrardan bozdu. Olayla ilgili duruşma Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Duruşmaya tutuksuz sanıklar İsa Palu, Ayşe Palu, Emine Ustael, Fatih Palu, Havva Palu, tutuklu sanık Tuncer Ustael ve taraf avukatları katıldı. Mahkeme başkanı Atilla Darı, Yargıtay 1. Ceza Dairesi'nin bozma ilamını okudu. Cumhuriyet savcısı Aydın Can, sanıklar Hava Palu, İsa Palu, Emine Ustael, Ayşe Palu ve Fatih Palu'nun eylemlerinde kasten öldürme suçuna iştirak suçunun unsurlarının oluşmadığı yönündeki bozma gerekçesinin usul ve yasaya uygun olmaması sebebiyle önceki kararda direnilmesini talep etti. Ayrıca sanık Tuncer Ustael'in eyleminin nitelikli kasten öldürme suçunun oluşmadığı yönündeki bozma ilamını da kabul etmeyen savcı, önceki kararda direnilmesini ve sanığın tutukluluk halinin devamını talep etti. 
 
  "Meryem'in ölüm kaydı var" 
  Suçlamaları kabul etmeyen Tuncer Ustael, "Sizin bilmediğiniz, benim bildiğim çok şey var. Meryem Tahnal'ın geberdiği doğrudur ama ben öldürmedim. Meryem diğer sanıkların yanında öldü. Buna dair kamera kaydı vardır ancak bu kayıt yukarılarda görev yapan bir savcıdadır. Sanıklar ölüm anında orada olmadıklarını söylüyorlar ancak kayıtlar bunun tersidir. Kimse görevini yapmadı. Tahliyemi talep ediyorum" diye konuştu. 
 
  "Herkes işlediği suçun cezasını çeker" 
  Suçlamaları kabul etmeyen Havva Palu, "Doğruları söyledim. Tuncer'in aleyhe suçlamalarını kabul etmiyorum. Herkes işlediği suçun cezasını çeker" ifadelerini kullandı. 
 
  "Meryem, Tahnalların sırrını söylediği için öldürüldü ancak ölüsünü bulamadık" 
  Önceki beyanlarını tekrar ettiğini söyleyen sanık Emine Ustael, "Meryem'i biz öldürmedik. Meryem, Tahnal'ların sırrını söylediği için öldürüldü ancak ölüsünü bulamadık. Annemin beyanları gerçek dışıdır. Görevinizi daha doğru düzgün yaparsanız başka cinayetler de ortaya çıkar" şeklinde konuştu. 
  Mahkeme heyeti, Tuncer Ustael'in tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.  




İHA
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