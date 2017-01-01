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Saldırının ardından Erdoğan'dan ilk açıklama!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'daki bir gece kulübünde yapılan saldırının ardından açıklamalarda bulundu.

Saldırının ardından Erdoğan'dan ilk açıklama!

01 Ocak 2017 Pazar 12:15

 Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İstanbul Ortaköy'de 'Reina' isimli gece kulübüne yönelik terör saldırısıyla ilgili açıklamalarda bulundu.


"KİRLİ OYUNLARA GEÇİT VERMEYECEĞİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'daki terör saldırısına ilişkin, "Saldırıyı şiddetle kınıyorum. Ülkemizi istikrarsızlaştırmaya çalışıyorlar. Ülkemize dönük tehditleri kaynağında yok edeceğiz. Bu tür kirli oyunlara asla geçit vermeyeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Reina'daki terör saldırısına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Erdoğan açıklamasında şu ifadeleri kullandı: 

"2017 yılının ilk saatlerinde İstanbul’un Ortaköy semtinde meydana gelen terör saldırısını şiddetle kınıyorum. Saldırıda hayatını kaybeden güvenlik görevlimize ve vatandaşlarımıza rahmet niyaz ediyor, elim olayda yitirdiğimiz yabancı misafirlerimizi tazimle anıyorum. Hayatlarını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.

Milletimizin huzuruna kastedenler ve onların taşeronları, sivilleri de hedef alan menfur saldırılarla, ülkemizi istikrarsızlaştırmaya, halkımızın moralini bozarak kaos oluşturmaya çalışıyorlar. Ancak bizler milletçe soğukkanlılığımızı muhafaza etmek, birbirimizle daha fazla kenetlenmek suretiyle, bu tür kirli oyunlara asla geçit vermeyeceğiz.

Terörle mücadelesini sürdürmekte olan Türkiye, vatandaşlarının güvenliğini ve huzurunu sağlamak için bölgede de ne gerekiyorsa yapmak konusunda son derece kararlıdır. Farklı terör örgütlerinin ülkemizi hedef aldıkları bu saldırıların, bölgemizde yaşanan hadiselerden bağımsız olmadığının farkındayız. Ülkemize yönelik tehditleri ve saldırıları, kaynağında yok etme konusunda da kararlıyız. Bu süreçte kaybettiğimiz her bir can, yüreğimizi dağlamakla birlikte, mücadele azmimizi kamçılamakta, kararlılığımızı perçinlemektedir.

Ülke ve millet olarak, terör örgütlerinin ve arkalarındaki güçlerin sadece silahlı saldırılarına değil, onların ekonomik, siyasi, sosyal saldırılarına karşı da sonuna kadar mücadele edeceğiz. İstanbul’daki vahşi saldırı, terörün ayrım yapmadan kan dökmeyi, can almayı, can acıtmayı hedeflediğini açıkça ortaya koymuştur. Bu elim saldırıda hayatını kaybeden güvenlik görevlimize ve vatandaşlarımıza tekrar Allah’tan rahmet, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum."


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Saldırının Ardından Erdoğandan Ilk Açıklama!
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