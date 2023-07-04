ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Sokak ortasında cinayet işlemişti, "Gaipten sesler duydum" dedi

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 52 yaşındaki adamı sokak ortasında defalarca bıçaklayarak öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi. Savunmasında öldürdüğü kişiyi tanımadığını söyleyen sanık, "Gaipten sesler duydum, kendimde değildim. Kendimi bir oyunun içerisinde hissediyordum" dedi.

Sokak ortasında cinayet işlemişti,

04 Temmuz 2023 Salı 14:45

Olay, 17 Mayıs 2022'de Mehmet Ali Paşa Mahallesi Dalgıç Sokak'ta meydana geldi. Turhan Kuzu (52), Turgut Ş. tarafından sokak ortasında bıçaklandı. Kuzu ağır yaralandı, Turgut Ş. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Turhan Kuzu, olaydan yaklaşık 3 ay sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

 

"Gaipten sesler duydum"

Sanık Turgut Ş.'nin Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanık Turgut Ş. ve taraf avukatları katıldı. Savunması için söz hakkı verilen Turgut Ş., "Maktulü tanımıyordum, herhangi bir husumetim de bulunmuyordu. Gaipten sesler duydum, kendimde değildim. Kendimi bir oyunun içerisinde hissediyordum. Ne yaşadığımı bilmiyordum. Yaptığım şeyden dolayı pişmanım, böyle olmasını istemedim" dedi.

 

Rapor bekleniyor

Mahkeme heyeti, sanığın akli dengesinin yerinde olup olmadığına dair istenilen raporun beklenilmesine ve tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Sevgilisinin ölümüne sebebiyet vermekten yargılanıyordu, beraat etti Sevgilisinin ölümüne sebebiyet vermekten yargılanıyordu,...
Av tüfeğini doğrulttuğu kişiye bağırarak dehşeti yaşattı Av tüfeğini doğrulttuğu kişiye bağırarak dehşeti...
Uyuşturucuyla mücadelede göz açtırılmadı Uyuşturucuyla mücadelede göz açtırılmadı
Yüz binlerce kaçak makaron, yüzlerce kaçak tarihi eser ele geçirildi Yüz binlerce kaçak makaron, yüzlerce kaçak tarihi...
Bayram Tatilinde 334 Kişi Hayata Tutundu Bayram Tatilinde 334 Kişi Hayata Tutundu
İlçede Çıkan Kavga Büyüdü, Olaylara Çevik Kuvvet Müdahale Etti İlçede Çıkan Kavga Büyüdü, Olaylara Çevik...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

Sevgilisinin ölümüne sebebiyet vermekten yargılanıyordu,...
Kocaeli'de 18 yaşındaki Sude Akarsu'nun, sevgilisinin evinde silahla başından vurularak hayatını kaybetmesine...

Haberi Oku