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Uyuşturucu Ticaretçisinin Evinde Polis Yeleği Ve Kelepçe Bulundu

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde uyuşturucu ticareti yapan şahsın evinde yapılan aramada polis yeleği, kelepçe, tabanca, fişek ve uyuşturucu ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Uyuşturucu Ticaretçisinin Evinde Polis Yeleği Ve Kelepçe Bulundu

20 Mayıs 2023 Cumartesi 14:25

  Kocaeli'de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Başiskele ilçesinde uyuşturucu madde satan ve bulunduran şahıslara yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmalarda içici olduğu tespit edilen 4 şüpheli üzerinde yapılan aramada bir gram metamfetamin, tabanca, 6 fişek ele geçirildi. Şüpheliler hakkında TCK 191 kapsamında işlem yapılarak serbest bırakıldı. Uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen A.K isimli şahsın ikametinde yapılan aramalarda ise polis yeleği, kelepçe, 4 tabanca, 31 fişek, 3 sentetik ecza, 2 gram metamfetamin, bir gram sentetik kannabinoid, hassas terazi ele geçirildi.  Malzemelere el konulurken gözaltına alınan şahıs yapılan işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 


İHA
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