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EL Bab IŞİD'den ALINDI

Türk özel kuvvetleri ve ÖSO tarafından haftalardır kuşatma altında tutulan ilçenin merkezi, bugün IŞİD'den alındı. Sınır ötesi Fırat Kalkanı Harekâtı'nda terör örgütüne en ölümcül darbe az önce vuruldu, ajanslar gelişmeyi son dakika olarak duyurdu. IŞİD teröristleri ilçe sınırlarından doğuya doğru kaçıyor.

EL Bab IŞİD'den ALINDI

23 Şubat 2017 Perşembe 15:50

Türkiye'nin 24 Ağustos'ta terör örgütü IŞİD'e karşı başlattığı sınır ötesi Fırat Kalkanı Harekâtı'nda en kritik adım atıldı, Suriye'nin kuzeyindeki El Bab ilçe merkezi ele geçirildi. Yoğun sokak çatışmalarına sahne olan ilçe merkezinde elindeki noktaları bir bir kaybeden terör örgütü, bugün kendisi için hayati önemdeki El Bab'da teslim bayrağını çekti.

Türk özel kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçlerinin haftalardır kuşatma altında tuttuğu kentin düştüğünü Anadolu Ajansı son dakika olarak duyurdu. Anadolu Ajansı, halihazırda terör örgütünün döşediği mayın ve diğer bomba düzeneklerininin temizlendiğini aktarıyor.

ÖSO'nun saha komutanlarından Ahmed el-Şahabi, ''Bab kent merkezinin kontrolü şimdi muhaliflerde. Mayın ve patlayıcılardan dolayı kontrolü bir şekilde ilerliyoruz. Ama kent merkezi artık muhaliflerde'' dedi.

IŞİD teröristleri ilçe sınırlarından doğuya doğru kaçıyor. 

Aralık ayı başında kuşatılan El Bab'da doğrudan saldırı yerine adım adım ilçe kuşatılarak sivillerin zarar görmesi engellendi. IŞİD'den kurtarılan siviller güvenli noktalara tahliye ediliyor.

DERİNLİK 35 KİLOMETREYİ BULDU

Altı ay önce başlayan sınır ötesi harekâtta kısa sürede Cerablus-Azez hattı IŞİD teröristlerinden temizlendi. Güneye doğru genişleyen operasyonda en önemli darbe bugün vurulmuş oldu. Fırat Kalkanı'yla teröristlerden temizlenen alan 1900 kilometrekareyi geçti. Harekatın derinliği Türkiye sınırından Suriye içlerine 35 kilometreye ulaştı.

BİR TEK RAKKA KALDI

Irak'ın en büyük ikinci kenti Musul'da da 17 Ekim'den bu yana kuşatma altında tutulan terör örgütü, geçen yıl elindeki toprakların dörtte birini kaybetti. Irak'ta Felluce, Libya'da Sirte gibi kentlerden temizlenen kanlı örgüt, Musul'u da kaybetmesi halinde Suriye'deki kalesi Rakka'ya sıkışacak.

AA

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