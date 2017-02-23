EL Bab IŞİD'den ALINDI

Türk özel kuvvetleri ve ÖSO tarafından haftalardır kuşatma altında tutulan ilçenin merkezi, bugün IŞİD'den alındı. Sınır ötesi Fırat Kalkanı Harekâtı'nda terör örgütüne en ölümcül darbe az önce vuruldu, ajanslar gelişmeyi son dakika olarak duyurdu. IŞİD teröristleri ilçe sınırlarından doğuya doğru kaçıyor.

Türkiye'nin 24 Ağustos'ta terör örgütü IŞİD'e karşı başlattığı sınır ötesi Fırat Kalkanı Harekâtı'nda en kritik adım atıldı, Suriye'nin kuzeyindeki El Bab ilçe merkezi ele geçirildi. Yoğun sokak çatışmalarına sahne olan ilçe merkezinde elindeki noktaları bir bir kaybeden terör örgütü, bugün kendisi için hayati önemdeki El Bab'da teslim bayrağını çekti.

Türk özel kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçlerinin haftalardır kuşatma altında tuttuğu kentin düştüğünü Anadolu Ajansı son dakika olarak duyurdu. Anadolu Ajansı, halihazırda terör örgütünün döşediği mayın ve diğer bomba düzeneklerininin temizlendiğini aktarıyor.

ÖSO'nun saha komutanlarından Ahmed el-Şahabi, ''Bab kent merkezinin kontrolü şimdi muhaliflerde. Mayın ve patlayıcılardan dolayı kontrolü bir şekilde ilerliyoruz. Ama kent merkezi artık muhaliflerde'' dedi.

IŞİD teröristleri ilçe sınırlarından doğuya doğru kaçıyor.

Aralık ayı başında kuşatılan El Bab'da doğrudan saldırı yerine adım adım ilçe kuşatılarak sivillerin zarar görmesi engellendi. IŞİD'den kurtarılan siviller güvenli noktalara tahliye ediliyor.