Türk Konseyi Zirvesi Azerbaycan’da Toplandı

Türkiye Kıbrıs Barış harekâtından 45 yıl sonra kapsamlı ve büyük bir harekata girişti. Barış Pınar’ı harekatında Türkiye’ye Türk dünyasından destek geldi

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) Devlet Başkanları 7. Zirvesi toplandı

Küresel Gazeteciler Konseyi üyeleri olarak bizde Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de yapılan çalışmaları takip ediyor panel ve toplantılar düzenliyoruz.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in ev sahipliğinde düzenlenen Türk Konseyi Zirvesine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan'ın kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev katıldılar. Zirvede Macaristan’ın yer alması dikkat çekti

Türk Konseyi Azerbaycan Bakü Başkanlar toplantısı ile değişik toplandılar yapılıyor Küresel Gazeteciler Konseyi ve Azerbaycan Matbut Şurası ile medya konusunda toplantı panel ve çalıştaylar düzenleniyor. Biz de Avrasya Gazeteciler Derneği başkanı www.avrasyagazetecilerdernegi.com olarak çalıştaya katılıp Türk konseyinin daha önce yaptığı modern İpek Yolu turu organizasyonu kapsamında Devri alem belgesel TV programı www.devrialem.tv çektiğimiz İpek yolunda Azerbaycan belgeselinin kısa bir sunumunu gerçekleştirdik. Belgeselimiz panele katılan Türk ve Azeri Gazeteciler tarafından ilgi ile izlendi

https://youtu.be/gRCtXlilCkE

Barış Planı Harekatında Son Durum

Yurt dışında olsak da gözümüz kulağımız Türkiye’de. Barış Pınar’ı harekatını gazetemiz Gebze yakından takip ediyor. www.gebzegazetesi.com da Barış Pınar’ı harekâtı ile ilgili yer alan haberler den bazıları

http://www.gebzegazetesi.com/gundem/baris-pinari-harekatinda-42-koy-teroristlerden-kurtarildi-h29144.html

http://www.gebzegazetesi.com/gundem/pkkypgnin-yerlesim-yerlerine-saldirilarinda-18-sivil-sehit-h29143.html

http://www.gebzegazetesi.com/gundem/pkkypgden-kacan-24-terorist-teslim-oldu-h29142.html













