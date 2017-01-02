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Türk ve Rus jetleri DEAŞ hedeflerini vurdu!

TSK'dan yapılan bilgilendirmeye göre, Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı uçaklar ve Rusya Federasyonu'nun hava unsurlarınca Suriye'de terör örgütü DEAŞ'a ait hedefler imha edildi.

Türk ve Rus jetleri DEAŞ hedeflerini vurdu!

02 Ocak 2017 Pazartesi 10:03

Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik devam eden Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı uçaklarla, Bab, Bzagah ve Tadif'deki terör örgütü DEAŞ'a yönelik hava harekatında silah mevzisi, barınma ve karargahın da aralarında bulunduğu 8 hedef imha edildi. 

Rusya hava unsurlarınca DEAŞ hedefleri imha edildi 

Öte yandan, Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan bilgilendirmede, Rusya Federasyonu'nun hava unsurlarınca El Bab'ın güneybatısındaki Dayr Kak bölgesinde bulunan DEAŞ unsurlarının imha edildiği bildirildi. 

Menşei : AA
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