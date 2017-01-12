2017 daha başarılı olacak!

Görgün, 2016 yılında Üniversite olarak önemli çalışmalar yaptıklarını belirterek 2017 yılında da bir çok projeyi hayata geçireceklerini söyledi.

2016 yılını değerlendiren Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Haluk Görgün, “2017 yılının hepimiz açısından sağlık mutluluk ve başarı dolu bir yıl olmasını temenni ediyorum. 2016 yılı çok uzun bir yıldı. İçinde birçok şeyi birlikte yaşadık. Gerek GTÜ olarak gerek Türk milleti olarak birçok gelişmeyi birçok etkinliği, sürprizi hatta çok kötü günler geçirdiğimiz bir yaz dönemini hep birlikte geçirdik. 2016 yılında biz GTÜ’nün vakfını kurduk. Bu vakıf ile 2016 yılında ilk defa GTÜ’ye kayıt LYS sınavı ile giren öğrencilerimizin tümüne bir devlet üniversitesi olarak tüm öğrencilerimize burs veren üniversite olarak bir ilki başardık. Ekim ayı itibariyle aylık olarak düzenli olarak veriyoruz. Toplanda geçen hafta aldığım rakama göre 6 bin 600 öğrencisi olan bir üniversite yaklaşık bin öğrencisine burs verir oldu. Öğrencilerinin altıda birine burs veren bir üniversite konumundayız” şeklinde konuştu.

AKADEMİK FAALİYETLERİMİZ BİRÇOK PLATFORMDA KENDİNİ GÖSTERDİ

Yapılan buluşlar ile ilgili bilgiler veren Görgün, “2016 yılında akademik faaliyetlerimiz kendini birçok platformda kendini gösterdi. Elektronik Burun olarak yansıyan, Fizik bölümünde ki öğretim üyelerimizin insanın nefesinde saklı olan gazları analiz ederek, belirleyerek bunların içinde ki gaz oranlarından muhtemel hastalıklarını veya karşılaşabilecekleri hastalıkları tespit eden bir çalışma gerçekleştirdiler. Bununla beraber birkaç ay önce de Işık Yayan Bitkiler konusunda da yine Kimya Bölümü öğretim üyelerimizin ortaya çıkardıkları bir buluş söz konusuydu” ifadelerini kullandı.

GTÜ ÜST SIRALARDA

Türkiye genelinde yapılan istatistiki sıralamalar ile ilgili açıklamalarda bulunan Görgün, “Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nin her sene düzenlediği, tamamen akademik çalışmaların değerlendirildiği, hocaların yaptığı makaleler, makalelere yapılan atıflar ve yetiştirilen doktora öğrencileri baz alınarak yapılan sıralamada GTÜ ülkenin birçok önde gelen üniversitesini geride bırakarak TIP Fakültesi olmayan üniversiteler içerisinde Türkiye 2.’si oldu. Birinci ODTÜ, ikinci Gebze Teknik Üniversitesi oldu. TIP Fakültesi olan tüm üniversiteler sıralandığında toplamda yaklaşık 190 üniversitenin sıralandığı değerlendirmede ise 5. Sırada yer aldı. Her sene Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı üniversiteleri yaptıkları yenilikçi ve girişimci çalışmalarına göre sıralandırıyor. Teknoparkı olmayan ticarileşmiş bir şirketi olmayan bir üniversite olmamıza rağmen yine yıllardır teknoparkı olan ticari teknoloji transfer ofisleri olan üniversiteleri geride bırakarak 7. Sırada yer aldık” dedi.

2017 PROJELERİ

2017 yılında yapacakları projeler ile ilgili kısa bilgiler veren Rektör Görgün, “Gebze Teknik Üniversitesinin yatırım çalışmaları içerisinde öncelikli olarak GTÜ’ye yakışan bir kongre ve kültür merkezini inşallah önümüzde ki ay ihalesini yaparak bin kişilik büyük bir salonu, 300 kişilik orta büyüklükte bir salonu ve 160 kişilikte daha küçük bir salonu olan, sanatçı odaları, VIP odaları ve fuayesi ile birlikte hem üniversiteye hem de bölgeye hizmet edecek bir kongre ve kültür merkezini inşallah 2017 yılı içerisinde tamamlayacağız. 2017 yılı içerisinde üniversitemiz içerisinde tamamlanmasını hedeflediğimiz bir başka projemiz ise öğrenci yurtları projesi. Allah kısmet ederse bir aylık süre içerisinde kampüsümüzün içerisinde bin 100 kişilik kız ve bin yüz kişilik erkek olmak üzere 2 bin 200 kişilik bir yurdun yapım ihalesine de başlanacak. 2017 yılının hakikaten 2016 yılından daha başarılı bir yıl olacağını ümit ediyorum” ifadelerini kullandı.