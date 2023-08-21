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Askeri personelden itfaiye erlerine eğitim

Askeri personel tarafından itfaiye erlerine teorik ve uygulamalı olarak "İleri ve Güvenli Sürüş Teknikleri Eğitici Eğitimi" veriliyor.

Askeri personelden itfaiye erlerine eğitim

21 Ağustos 2023 Pazartesi 10:42

  
  Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, itfaiyecilere eğitim vermeye devam ediyor. Jandarma Genel Komutanlığıyla yapılan işbirliğiyle itfaiye personeline yönelik ileri ve güvenli sürüş teknikleri eğitici eğitimi verildi. "2021-2030 Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi" ve "2021-2023 Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı" çerçevesinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ile Jandarma Genel Komutanlığı işbirliğiyle eğitici eğitimleri başladı. Bilecik Söğüt Jandarma Ulaştırma Eğitim Merkezi Komutanlığı'nda itfaiye personeline yönelik "İleri ve Güvenli Sürüş Teknikleri Eğitici Eğitimi" veriliyor. Söğüt Jandarma Ulaştırma Eğitim Merkezi Komutanlığında görevli askeri personel tarafından itfaiye personeline güvenli ve defansif sürüş eğitimi, anti skid eğitimi, ileri sürüş eğitimi, ekonomik sürüş eğitimi, uykusuzluk ve yorgunluk farkındalığı eğitimi gibi konular teorik ve uygulamalı şekilde gösteriliyor. 


İHA
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