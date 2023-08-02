EĞİTİM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Başkan Çiftçi, "Bu sene bin 300 çocuğumuza okul öncesi eğitim verdik"

İlçede tamamlanmış ve yapımı devam eden eserleri vatandaşlara tanıtan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, "Bu sene bin 300 çocuğumuza okul öncesi eğitim verdik. Eğitime yatırım yapmayı tercih ediyoruz" dedi.

Başkan Çiftçi,

02 Ağustos 2023 Çarşamba 15:43

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, proje turu çerçevesinde ilçe sakinleriyle bir araya geldi. Proje turlarında, vatandaşlara tamamlanmış ve yapımı devam eden eserleri yerinde gösteren Başkan Çiftçi, "Bizim önceliğimiz neslimizin ihyası ve bu noktada çalışmalar ürettik. Bilgi evlerinde çocuklarımızın anaokulundan başlayıp, üniversite dönemine kadar olan süreçlerinde her türlü imkanı sunuyoruz. Bilgi evlerimizde çocuklarımızın milli ve manevi değerlerle yetişmesi için çalışma yapıyoruz. Bu sene çocuk kulüplerimizde bin 300 çocuğumuza okul öncesi eğitim verdik. Eğitime yatırım yapmayı tercih ediyoruz. Eğitime yaptığımız yatırımın meyvesini 10 yıl, 15 yıl sonra alacağız ve bunu çok önemsiyoruz. İlçemize çok büyük iki kütüphane kazandırdık. Bununla beraber Çayırova’mıza yeni okul alanları üretiyoruz. 4,5 yılda 7 okul arsası oluşturduk. Gelecekte oluşabilecek okul alanı için çalışmalarımız devam ediyor" dedi.





İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Aradığı Her Şeyi KO-Mek'te Buldu Aradığı Her Şeyi KO-Mek'te Buldu
Koü Kurucu Rektörü Prof. Dr. Atıf Ural Hayatını Kaybetti Koü Kurucu Rektörü Prof. Dr. Atıf Ural Hayatını...
Belediyeden, Gençlere Tercih Danışmanlığı Belediyeden, Gençlere Tercih Danışmanlığı
“İcazetnamesi Olan Hafızlarımızın Sayısı 200 Bin Oldu“ “İcazetnamesi Olan Hafızlarımızın Sayısı...
“Gtü Tanıtım Günleri“ Yoğun İlgi Üzerine Uzatıldı “Gtü Tanıtım Günleri“ Yoğun İlgi Üzerine...
Şapkalarını konuşturdular Şapkalarını konuşturdular
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner934

Aradığı Her Şeyi KO-Mek'te Buldu
Kırgızistan'dan üniversite eğitimi için Türkiye’ye gelen ve evlenerek Çayırova’ya yerleşen Yıldız...

Haberi Oku