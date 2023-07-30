EĞİTİM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Belediyeden, Gençlere Tercih Danışmanlığı

YKS tercih döneminde Çayırovalı gençlere Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde bulunan Gençlik Merkezi’nde görevli uzman eğitimciler tarafından danışmanlık hizmeti veriliyor.

Belediyeden, Gençlere Tercih Danışmanlığı

30 Temmuz 2023 Pazar 11:23

 

 

Gençlerin her zaman yanında olan ve onlar için birçok proje üreten Çayırova Belediyesi, üniversite sınavına giren ve gelecekte okuyacakları üniversiteyi seçecek öğrencilere danışmanlık hizmeti veriyor. Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde bulunan gençlik merkezinde görevli uzman kadrolar öğrencilerle gerçekleştirdikleri görüşmelerde, tercih edecekleri üniversiteyi seçmeleri noktasında Çayırovalı gençlere yardımcı oluyorlar. Gençlik merkezine 2022-2023 yılı için kayıt yaptıran sınav grubu öğrencileri ve bilgi almak için gelen Çayırovalı gençlerle yapılan yüz yüze görüşmelerde, öğrencilerin gelecek eğitim yaşamlarına ilişkin doğru karar alması sağlanıyor.

 

DETAYLI DANIŞMANLIK HİZMETİ

Gençlik Merkezi’ne kayıt yaptıran sınav grubu öğrencileriyle telefonda görüşme yapan yetkililer, sınav sonuç puanlarını değerlendirdi. Tercih yapacak olan 280 öğrenciye ise yüz yüze ve online tercih rehberliği desteği ile gençlik merkezindeki tercih süreci başlatıldı. Her öğrenciyle en az 3 ila 4 kez görüşen gençlik merkezi yetkilileri, süreç boyunca Çayırovalı öğrencilerin yanlarında oluyor. Bununla beraber, rehberlik sürecinde üniversiteler, yurtlar ve şehirlerin sosyal yapısıyla ilgili de Çayırovalı öğrenciler bilgilendiriliyor. Tercih noktasında destek almak isteyen Çayırovalı gençlerin, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde bulunan gençlik merkezine başvurmaları gerekiyor.



Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
çayırovaGebzeKocaeli
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Aradığı Her Şeyi KO-Mek'te Buldu Aradığı Her Şeyi KO-Mek'te Buldu
Koü Kurucu Rektörü Prof. Dr. Atıf Ural Hayatını Kaybetti Koü Kurucu Rektörü Prof. Dr. Atıf Ural Hayatını...
“İcazetnamesi Olan Hafızlarımızın Sayısı 200 Bin Oldu“ “İcazetnamesi Olan Hafızlarımızın Sayısı...
“Gtü Tanıtım Günleri“ Yoğun İlgi Üzerine Uzatıldı “Gtü Tanıtım Günleri“ Yoğun İlgi Üzerine...
Şapkalarını konuşturdular Şapkalarını konuşturdular
KOTO’nun öğrencisi Kobyaoğlu YKS’de ilk 15 bine girdi KOTO’nun öğrencisi Kobyaoğlu YKS’de ilk 15...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner934

Aradığı Her Şeyi KO-Mek'te Buldu
Kırgızistan'dan üniversite eğitimi için Türkiye’ye gelen ve evlenerek Çayırova’ya yerleşen Yıldız...

Haberi Oku