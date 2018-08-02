Beyaz Kalpler’de Teknik Resim Dersleri Başladı

Beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişim Merkezi’nde sosyal ve eğitim hayatında sorunlar yaşayan öğrencilere eğitim veriliyor. Birçok atölye ve dersin verildiği merkezde, Elektrik Pano Montörlüğü atölyesi kapsamında öğrencilerin proje okur ve çizerliğine hazırlamak için Teknik Resim derslerine başlandı. Teknik resim dersi alan 12 öğrencinin, elektrik tesisatı projesi çiziminde yetkinlik kazanması hedefleniyor. Beyaz Kalpler meslek atölyeleri piyasanın kalifiye eleman ihtiyacına göre şekilleniyor ve okullarına ara vermek zorunda kalan gençlere meslek edinme fırsatı sunuyor.

PROJE ÇİZİMİ YAPABİLECEKLER

Verilen eğitimlerle öğrenciler, proje okur ve çizerliğiyle elektrik tesisatı proje çizimi yapabilecekler. Auto-cad eğitimi de alacak olan öğrenciler, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı şantiyelerindeki uygulamaları da gözlemleme fırsatını yakalayacak. Eğitimlerle öğrencilerin vizyonlarının genişlemesi hedeflenirken piyasalarda daha kolay bir şekilde iş bulma olanağı sağlanacak.

BEYAZ KALPLER EĞİTİM VE GELİŞİM MERKEZİ NEDİR?

Beyaz Kalpler, Kocaeli’nde ikamet eden, okula devam sorunu yaşayan, eğitim hayatına ara vermek zorunda kalan, ekonomik yönden istismar edilen, ergenlik çağı sorunu yaşayan ve problemlerini sağlıklı yönden çözemeyen, aile ilişkileri düzensiz olan, sosyal risk çerçevesinde yer alan 12-18 yaş aralığındaki çocukların sosyalleşmesi, topluma kazandırılması amacıyla kuruldu.

BEYAZ KALPLER NASIL ÇALIŞIR?