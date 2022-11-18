Büyükşehir’in spor okulları 11 yaşında





Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin yetenekli öğrencilerin erken yaşlarda spora yönlendirilmesi için kurduğu Ücretsiz Spor Okulları, 2022-2023 öğretim yılı kış döneminde de büyük rağbet görüyor. 2012-2013 öğretim yılından bugüne kadar Ücretsiz Spor Okulları kapsamında 11 yılda 226 binden fazla öğrenci sporla tanışırken Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın Spor Kenti Kocaeli vizyonuyla yeni dönemde de 06-14 yaş grubunda 41 binin üzerinde öğrenci sporla buluşacak.





KOCAELİ’NDE MİLYONLARCA LİRALIK SPOR YATIRIMI

Bu kapsamda Kocaeli’nin bir spor kenti olduğuna dikkat çeken Başkan Büyükakın, geçen 11 yılda spor okullarından yüzbinlerce öğrencinin istifade ettiğinin altını çizdi. Başkan Büyükakın “Sağlıklı yaşamanın temeli spordur. Kocaeli’nde milyonlarca liralık spor yatırımı yaptık. Spor tesislerinden açık alan futbol sahası, basketbol sahası, voleybol sahası, tenis kortu gibi spor tesisleri inşa ettik” şeklinde konuştu.





BÜYÜKAKIN: AİLELERİN DE REHABİLİTESİ

Ücretsiz Spor Okullarında engelli çocukların da spor eğitimi aldığını belirten Başkan Büyükakın, “Engelli çocuklarımız spor okullarında sadece sportif aktiviteler değil ayrıca sosyal faaliyetlerde de bulunmaktadır. Böylece toplumsal farkındalığı artırmak, öğrencilerin sosyal gelişimlerine katkı sağlamak, akranları ile ilişki kurabilecekleri sosyal ortamları yaratmak suretiyle toplumdaki engelli ayrımcılığı ile mücadele eden ailelerin çocuklarına destek verilirken, dolaylı olarak ailelerin de rehabilitesi sağlanmaktadır” ifadelerini kullandı.





ÇOCUKLARDAN BAŞKAN’A TEŞEKKÜR

Eğitimler sayesinde hem spor yapma imkânı bulduklarını hem de sosyalleşebildiklerini belirten ve sokakta olmak yerine boş zamanlarını verimli geçirdiklerini kaydeden öğrenciler kurslara katılmaktan büyük bir keyif aldıklarını ifade etti. Spor Okulu öğrencileri ayrıca bu sayede kendilerini geliştirme imkânı bulduklarını ve bu nedenle Başkan Büyükakın’a teşekkür ederek, arkadaşlarına da spor okullarını tavsiye edeceklerini söyledi.





TÜRK SPOR ALTYAPISININ LOKOMOTİFİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin spor okullarında eğitim alan öğrenciler haftada iki saat ve yaş guruplarına göre ilgili spor dallarının kuralları, teknikleri, oynanış biçimleri gibi temel bilgileri edinmelerinin yanı sıra belirli bir seviyeye ulaşmaları ve spora profesyonel düzeyde devam etmeyi istemeleri durumunda yönlendirme desteği de alanında uzman 133 eğitmenden almaktadırlar. Türk spor altyapısının lokomotifi Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kış döneminde 32 bin çocuğun sporla tanışmasını sağlarken yetenekli öğrenciler bir üst çalışma alanlarına yönlendirilerek SPORTAM Sporcu Sağlığı Performans Test ve Analiz Merkezi’nde kabiliyetleri tespit edilip Türk sporuna kazandırılarak kulüplere yönlendiriliyor.





SPORUN BİRÇOK BRANŞIYLA TANIŞMA İMKÂNI

Gençlik ve Spor Hizmetleri Başkanlığı Spor Şube Müdürlüğü tarafından açılan Spor Okulları’nda kış dönemi boyunca; atletizm, badminton, basketbol, jimnastik, güreş, masa tenisi, satranç, voleybol ve yüzme olmak üzere 9 branşta eğitimler veriliyor. 12 ilçede 8 aylık kış döneminde Büyükşehir Belediyesi spor tesislerinin yanı sıra Milli Eğitim İl Müdürlüğü veya Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı spor tesislerinde genç nüfusun yoğun olduğu ve dar gelirli ailelerin yaşadığı bölgeler tercih edildiği 99 spor tesisinde sporun birçok branşıyla tanışma imkânı bulacak.





AİLELERİN TERCİHİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 2022-2023 öğretim yılı kış dönemi ücretsiz spor okullarında atletizm ve jimnastik branşlarının başı çektiği eğitimlerden, 9 branşta 15 bin 780’si kız ve 16 bin 015’i erkek öğrenci olmak üzere 31 bin 795 öğrenci ilk kez sporla tanışırken yaz dönemi ile birlikte 41 binleri aşkın olması hedefleniyor. Çocuklarının ekonomik şartlarda ve güvenilir bir ortamda spor yapmasını isteyen ailelerin tercihi Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ücretsiz Spor Okulları oldu. Engelli öğrenciler de katıldığı 9 branşta 113 eğitmenle kapılarını 19 Eylülde açan spor okullarından kış dönemi boyunca 32 bin de fazla öğrenci yararlanacak.





KAYITLAR DEVAM EDİYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, çocukların fiziksel ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunmak, okul verimli geçirmelerini sağlamak amacıyla açtığı ücretsiz kış dönemi spor okullarına kayıtlar devam ediyor. Spor eğitimlerine katılmak isteyen öğrenciler, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne ait https://kilavuzgenclik.kocaeli.bel.tr/SporOkullari/Online.aspx adresinden online olarak kayıt yaptırabiliyor. Ücretsiz Spor okullarının eğitim içerikleriyle ilgili bilgi almak isteyenler 153 telefon numarasını arayabilecek.



