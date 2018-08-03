banner366
EĞİTİM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Cemil Meriç’te Stres Yönetimi Eğitimi

Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi’ndeki personellere “Stres Yönetimi ve Stresle Baş Etme Teknikleri” konulu hizmet içi eğitim verildi.

Cemil Meriç'te Stres Yönetimi Eğitimi

03 Ağustos 2018 Cuma 10:01

banner346
Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde 17-35 yaş aralığındaki hafif ve orta düzeydeki engelli öğrencilere eğitim veriliyor. Merkezde görev yapan alanında uzman 15 personele “Stres Yönetimi ve Stresle Baş Etme Teknikleri” eğitimi verildi. Personellerin görevleri sırasında yararlanabileceği bilgilerin verildiği eğitim, Kişisel Gelişim Uzmanı ve Çocuk Gelişimci Leyla Eken tarafından verildi.

 

KRİZ ANINDA PROBLEM ÇÖZME

Personele yönelik hizmet içi eğitimde, merkez içerisindeki olası kriz durumlarında problemin çözüm yolları üzerinde duruldu. Eğitimde ayrıca iş esnasındaki stresle baş etmenin teknik yolları anlatıldı. Personellerin memnun kaldığı eğitim 5 gün sürdü.

 

CEMİL MERİÇ ENGELSİZ YAŞAM MERKEZİ

Eğitim içeriği birey ve aile odaklı bütüncül sosyal destek mantığı ile projelendirilen Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi’nde uygun öğrencilerin istihdamına yönelik kurs ve programlar da planlanıyor. Bu kapsamda yapılacak eğitim için İzmit, Başiskele ve Kartepe ilçeleri pilot bölge seçildi. Öğrenciler evlerinden alınıp eğitimleri sonrası tekrar evlerine bırakılıyor. Hedef yararlanıcı olarak; 17-35 yaş aralığında bulunan, eğitilebilir ya da öğretilebilir durumda olan, hafif ve orta düzeyde zihinsel engelli bireyler belirleniyor. Ön kayıt ve kurulda değerlendirme sonrası uygun bulunan öğrenci adayları uyum sürecine tabi tutuluyor.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Cemil MeriçStresEğitimKocaeliGebzeGebze Gazetesi
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Beyaz Kalpler’de Teknik Resim Dersleri Başladı Beyaz Kalpler’de Teknik Resim Dersleri Başladı
Büyükşehir Personeline “Kamu İhale Mevzuatı” Eğitimi Büyükşehir Personeline “Kamu İhale Mevzuatı”...
Bilgievi öğrencilerinin yaz tatili dolu dolu Bilgievi öğrencilerinin yaz tatili dolu dolu
KO-MEK eğitimde işi şansa bırakmıyor KO-MEK eğitimde işi şansa bırakmıyor
Üniversite sınavı için özel önlem Üniversite sınavı için özel önlem
Darıca'da karne sevinci Darıca'da karne sevinci
Yukarı Çık

banner341

banner370

banner375

banner379

banner373

banner339

banner376

banner374

banner377

banner149

banner378

Beyaz Kalpler’de Teknik Resim Dersleri Başladı
Beyaz Kalplerde Teknik Resim dersi alan öğrenciler, elektrik tesisatı çiziminde deneyim kazanıyor.

Haberi Oku