Cemil Meriç’te Stres Yönetimi Eğitimi

Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde 17-35 yaş aralığındaki hafif ve orta düzeydeki engelli öğrencilere eğitim veriliyor. Merkezde görev yapan alanında uzman 15 personele “Stres Yönetimi ve Stresle Baş Etme Teknikleri” eğitimi verildi. Personellerin görevleri sırasında yararlanabileceği bilgilerin verildiği eğitim, Kişisel Gelişim Uzmanı ve Çocuk Gelişimci Leyla Eken tarafından verildi.

KRİZ ANINDA PROBLEM ÇÖZME

Personele yönelik hizmet içi eğitimde, merkez içerisindeki olası kriz durumlarında problemin çözüm yolları üzerinde duruldu. Eğitimde ayrıca iş esnasındaki stresle baş etmenin teknik yolları anlatıldı. Personellerin memnun kaldığı eğitim 5 gün sürdü.

CEMİL MERİÇ ENGELSİZ YAŞAM MERKEZİ

Eğitim içeriği birey ve aile odaklı bütüncül sosyal destek mantığı ile projelendirilen Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi’nde uygun öğrencilerin istihdamına yönelik kurs ve programlar da planlanıyor. Bu kapsamda yapılacak eğitim için İzmit, Başiskele ve Kartepe ilçeleri pilot bölge seçildi. Öğrenciler evlerinden alınıp eğitimleri sonrası tekrar evlerine bırakılıyor. Hedef yararlanıcı olarak; 17-35 yaş aralığında bulunan, eğitilebilir ya da öğretilebilir durumda olan, hafif ve orta düzeyde zihinsel engelli bireyler belirleniyor. Ön kayıt ve kurulda değerlendirme sonrası uygun bulunan öğrenci adayları uyum sürecine tabi tutuluyor.