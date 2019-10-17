“Çocuğu Anne Babaya Bağlı Değil Bağımsız Birey Olarak Yetiştirin”

Okullar açılalı kısa bir süre geçmesine karşın ailelerin ev içinde çözmeye çalıştığı en önemli sorunlardan biri de okula alışma sendromu. Okula gitmemek için midesi bulanan ya da ağlayan çocukların temelinde çoğu zaman helikopter ebeveyn sendromu yatıyor.

Birey olmasına izin vermediğimiz çocuklara dış dünya ile aralarında görünmez bir duvar örüyoruz. Ardından okul zamanı bu duvarı yıkmasını istiyoruz. “Aşırı koruyucu ortamda büyüyen çocuk okula başladığı zaman yaşadığı kaygı nedeniyle okula gitmek istemiyor” diyen Leman Çetin, anne babalara büyük görev düştüğünü belirterek, devam eden okul sendromuna karşı şu önerilerde bulundu:

· Eğitim öğretim döneminin başlaması ile birlikte ailelerin ev içinde en sık karşılaştığı ve düzeltmeye çalıştığı sorunlardan biri de okula alışma sendromu. İlk kez okul ile tanışan ve ev ortamından ayrılan çocukların yanı sıra uzun eğlence ve tatil dönemi sonrası okula başlayan çocuklarda sıkça görülebilen bu sendrom, kimi zaman okul açıldıktan sonra daha uzun süre ile gözlemlenebiliyor.

EBEVEYNLER ÇOCUKLAR İLE DIŞ DÜNYA ARASINDA GÖRÜNMEZ DUVAR ÖRÜYORLAR

· Her sabah okula gidiş sürecinde yaşanan krizler, okulda çocuğun geçirdiği mutsuz zaman, hem ebeveynleri hem de çocuğu yıpratıyor. Ancak okul sendromu genellikle önceden oluşan bir deneyim sürecinin eseri. Genellikle bunu oluşturan ise ebeveynlerdir.

· Her aile çocuğu için en iyisini ister fakat bununla birlikte bazı anne babalar kabullenmese de çocuğunu aşırı koruyucu bir ortamda yetiştirmeye özen gösterir. Daha dünyayı yeni keşfetmeye başladığı andan itibaren “yapma düşersin”, “sen yeme dökersin, ben yedireyim” gibi kalıplar ile çocukların kendi birey olmalarını ve sorumluluk almalarını engelleyen ebeveynler, dış dünya ile çocukları arasında görünmez bir duvar örmeye başlarlar.

OKULA UYUM SORUNU AŞMAK İÇİN EV İÇİNDE “BİREY” OLABİLMESİNİ SAĞLAYIN

· “Helikopter ebeveyn” olarak da bilinen bu aileler, çocuklarına aşırı odaklı yaşam sürerler. Okula başlama dönemine kadar sağlıklı görünen bu durum, genellikle okul döneminde patlak verir. İlk kez ailesinden uzaklaşacak ve kendi sorumluluklarını alacak olan çocuk, okula gittiği zaman büyük bir kaygı yaşar. Zamanla okula ve okul kurallarına alışan çocuk, bu sendromu aşsa dahi ailenin tutumu yine büyük önem taşıyor. Aile gerekli önemi almadığı ve tutumunu değiştirmediği sürece çocuk, her okula başladığı zaman aynı süreci yeniden yaşar.

· Çocukların yaşam yolunda attığı her adım ailesinin vizyonuna göre şekilleniyor. Ailenin, kendi çocuğuna ilişkin doğru karar verebilmesi, çocuğunu kendi aile değerlerine ve insanlık değerlerine uygun yetiştirmesine bağlı.

· Çocukların yaşına ve gelişimine uygun olabilecek sorumlulukları vermekten çekinmeyin. Akşam birlikte sofrayı kurmanıza, tabakları taşımasına, yatağını toplamasına ve giydiği kıyafeti kaldırmasına izin verin. Sizin kadar kusursuz yapmasa dahi kendine güven duymasını sağlamak okul fobisini ortadan kaldırma konusunda atılacak en önemli adımlardan biri.

YALNIZCA DİNLEYİN SORUNU SİZ ÇÖZMEYİN

· Kendine güvenen çocuk, dış ortamda arkadaşları ve öğretmenlerine daha hızlı alışacak ve uyum sağlar. Okul döneminde, çocuğunuzun yaşadığı en ufak sorunda ona yardımcı olacağınızı düşünüp sorunu siz çözmeye çalışmayın. Arkadaşı ile tartıştıysa size olayları anlatmasına izin verin. Konu hakkında kendi görüşlerinizi de anlatın ancak yönlendirmeyin. Sorun yaşadığı arkadaşının annesi ile görüşerek sorunu çözmeye çalışmayın. Kısa vadede sorunu çözmüş gibi olsanız dahi çocuğunuzun başka sorunlar karşısında problem çözme yetisini elinden almış olursunuz.

· Okula başlama sendromu kimi zaman bir ay hatta iki ay dahi sürebilir. Tüm çabalarınıza karşı hala aynı krizi yaşıyorsanız okulunuzdaki rehber öğretmenden destek alabilirsiniz.