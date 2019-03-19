banner412
EĞİTİM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Çözüm Koleji Kültür Sanat'ta Öncü

Gebze Çözüm Koleji kültür-sanat alanındaki çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Kültür ve Edebiyat Kulübünün düzenlediği Okur-Yazar Buluşmaları Yazar Musa Yaşaroğlu’nun katılımıyla Gebze Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Çözüm Koleji Kültür Sanat'ta Öncü

19 Mart 2019 Salı 11:40

Programın açılış konuşmasını yapan Gebze Çözüm Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Ertuğrul Taşlı, öğrencilerin Mehmet Âkif Ersoy’un hayatını ele alan Sürgündeki Palto adlı kitabını okuduklarını dile getirirken, gençlerin Akifçe bir duruş sergileyerek yeni bir yürüyüşe geçeceklerini ifade etti. Akif’in hayatında alınacak çok önemli dersler olduğunu söyleyen Taşlı programda emeği geçen öğrenci ve öğretmenlere teşekkürlerini iletti. 

Programda okul öğrencilerinden Emre çelik, Miraç Elcivan ve Fatih Korkmaz İstiklal Marşı’nın Kabulü ile ilgili bir skeç sahnelerken, Mehmet Âkif’in “Çanakkale Şehitlerine” şiirini 11/A sınıfı öğrencilerinden Ahmet Yasin Taşlı okudu. Programda 10/B sınıfı öğrencilerinden Yakup Yenilmez’in seslendirdiği "Çanakkale Türküsü" seyircilere duygulu anlar yaşattı.

“Sürgündeki Palto” adlı konuşmasını gerçekleştiren Musa Yaşaroğlu, Akif’in çok önemli bir eğitim süreci geçirdiğini, lise döneminden itibaren de zorluklarla dolu bir yaşam sürdüğünü anlattı. Vatanı ve milleti için her türlü fedakarlığı gösteren Akif’in karakteristik özelliklerini anlatan Yaşaroğlu gençlerin Akif’i yakından tanımalarından dolayı mutlu olduğunu ifade etti. Okur-Yazar Buluşmaları programı toplu hatıra fotoğrafı çekiminin ardından yazarın Sürgündeki Palto adlı kitabını imzalaması ile sona erdi.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
İZAYDAŞ 46.Dönem Mezunlarını Verdi İZAYDAŞ 46.Dönem Mezunlarını Verdi
GTÜ Öğrencileri Ülkemizi Temsil Edecek GTÜ Öğrencileri Ülkemizi Temsil Edecek
Misafirlere TRT World Ziyareti Misafirlere TRT World Ziyareti
Gebze Anadolu İHL'den anlamlı program Gebze Anadolu İHL'den anlamlı program
GTÜ'ye Yeni Laboratuvar GTÜ'ye Yeni Laboratuvar
İMO'da İSG yönetmeliği semineri İMO'da İSG yönetmeliği semineri
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner398

banner346

banner149

banner378

İZAYDAŞ 46.Dönem Mezunlarını Verdi
İZAYDAŞ Akademide eğitim alan Kocaeli Üniversitesi Çevre Mühendisleri öğrencilerine sertifikaları verildi....

Haberi Oku