Çözüm Koleji Kültür Sanat'ta Öncü

Programın açılış konuşmasını yapan Gebze Çözüm Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Ertuğrul Taşlı, öğrencilerin Mehmet Âkif Ersoy’un hayatını ele alan Sürgündeki Palto adlı kitabını okuduklarını dile getirirken, gençlerin Akifçe bir duruş sergileyerek yeni bir yürüyüşe geçeceklerini ifade etti. Akif’in hayatında alınacak çok önemli dersler olduğunu söyleyen Taşlı programda emeği geçen öğrenci ve öğretmenlere teşekkürlerini iletti.

Programda okul öğrencilerinden Emre çelik, Miraç Elcivan ve Fatih Korkmaz İstiklal Marşı’nın Kabulü ile ilgili bir skeç sahnelerken, Mehmet Âkif’in “Çanakkale Şehitlerine” şiirini 11/A sınıfı öğrencilerinden Ahmet Yasin Taşlı okudu. Programda 10/B sınıfı öğrencilerinden Yakup Yenilmez’in seslendirdiği "Çanakkale Türküsü" seyircilere duygulu anlar yaşattı.

“Sürgündeki Palto” adlı konuşmasını gerçekleştiren Musa Yaşaroğlu, Akif’in çok önemli bir eğitim süreci geçirdiğini, lise döneminden itibaren de zorluklarla dolu bir yaşam sürdüğünü anlattı. Vatanı ve milleti için her türlü fedakarlığı gösteren Akif’in karakteristik özelliklerini anlatan Yaşaroğlu gençlerin Akif’i yakından tanımalarından dolayı mutlu olduğunu ifade etti. Okur-Yazar Buluşmaları programı toplu hatıra fotoğrafı çekiminin ardından yazarın Sürgündeki Palto adlı kitabını imzalaması ile sona erdi.