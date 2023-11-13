DİL VE EDEBİYAT’IN 179. SAYISI ÇIKTI

Özgün şiir, deneme ve hikâyelerin yer aldığı sayının kapağında, Filistinli direnişçilere atfen şair yazar Kamil Eşfak Berki’nin Raşel Kori (Rachel Corrie) şiiri yer alıyor.

Üzeyir İlbak, "Siyah, Gri ve İnsansız Şehir: Gazze" hem Filistin’in dinmek bilmeyen acılarına değiniyor hem de yakın zamanda aramızdan ayrılan dergimiz yazarlarından Recep Seyhan’ın hatırasını yâd ediyor; "Cumhuriyetimizin kuruluşunun yüzüncü yılında ve yeni yüz yılların başında tevarüs ettiğimiz kültür – medeniyet havzasında kalarak yapacağımız kutlu yürüyüşlerin daim olması temennisiyle yüzüncü yıl kutlu olsun." diyor.

Dil ve Edebiyat'ın 179. sayısındaki -Kasım 2023- metinler şu şekilde sıralanıyor:

Siyah, Gri ve İnsansız Şehir: Gazze -giriş yazısı- • Üzeyir İlbak

Tahrifin Gücü • Zafer Acar

Dört Deniz • Aykut Nasip Kelebek

Karaçalan • Kaan Eminoğlu

Dahası Meçhul • Nurettin Durman

Hayat Devam Ediyor • Ercan Ata

Düş Sihası • Hayrettin Taylan

Şirke Yaklaşmadan Putlaşmak • İlhan Kurt

Your Village / Senin Köyün• Elena Bell

Palestinian Child / Filistinli Çocuk • Sandra Watfa

Yüz Yıllık Yara • Hayrettin Taylan

Bezirgân • Mehtap Altan

Gündem • Üzeyir İlbak

S’özün Gözden Düşüşü -III- • Zafer Acar

Edebiyatta ve Gerçeklikte İstanbul • Dilare Adilgil

Sanat ve Yazmanın İç Dinamizmi • Hayrettin Taylan

Hakikatin Büyüğü Yer ve Azatlık Felsefesi • Könül Nehmetova

Manisa Kadısının Tabduk Sultan ve Yunus Emre’ye Dair Verdiği Bilgiler • Naci Yengin

Mikrop • Aykut Nasip Kelebek

Üçe Çeyrek Kala • Serpil Tuncer

Geminin Dümeni Yok • Arzu Ceylan

Ayakkabı • Cansev Ciğerim

Eksik • Sena Yığcı







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https://tded.org.tr/tr/dergi-pdf/dil-ve-edebiyat-179-sayi