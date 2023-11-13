DİL VE EDEBİYAT’IN 179. SAYISI ÇIKTI

Özgün şiir, deneme ve hikâyelerin yer aldığı sayının kapağında, Filistinli direnişçilere atfen şair yazar Kamil Eşfak Berki’nin Raşel Kori (Rachel Corrie) şiiri yer alıyor.
Üzeyir İlbak, "Siyah, Gri ve İnsansız Şehir: Gazze" hem Filistin’in dinmek bilmeyen acılarına değiniyor hem de yakın zamanda aramızdan ayrılan dergimiz yazarlarından Recep Seyhan’ın hatırasını yâd ediyor; "Cumhuriyetimizin kuruluşunun yüzüncü yılında ve yeni yüz yılların başında tevarüs ettiğimiz kültür – medeniyet havzasında kalarak yapacağımız kutlu yürüyüşlerin daim olması temennisiyle yüzüncü yıl kutlu olsun." diyor.
Dil ve Edebiyat'ın 179. sayısındaki -Kasım 2023- metinler şu şekilde sıralanıyor:
Siyah, Gri ve İnsansız Şehir: Gazze -giriş yazısı- • Üzeyir İlbak
Tahrifin Gücü • Zafer Acar
Dört Deniz • Aykut Nasip Kelebek
Karaçalan • Kaan Eminoğlu
Dahası Meçhul • Nurettin Durman
Hayat Devam Ediyor • Ercan Ata
Düş Sihası • Hayrettin Taylan
Şirke Yaklaşmadan Putlaşmak • İlhan Kurt
Your Village / Senin Köyün• Elena Bell
Palestinian Child / Filistinli Çocuk • Sandra Watfa
Yüz Yıllık Yara • Hayrettin Taylan
Bezirgân • Mehtap Altan
Gündem • Üzeyir İlbak
S’özün Gözden Düşüşü -III- • Zafer Acar
Edebiyatta ve Gerçeklikte İstanbul • Dilare Adilgil
Sanat ve Yazmanın İç Dinamizmi • Hayrettin Taylan
Hakikatin Büyüğü Yer ve Azatlık Felsefesi • Könül Nehmetova
Manisa Kadısının Tabduk Sultan ve Yunus Emre’ye Dair Verdiği Bilgiler • Naci Yengin
Mikrop • Aykut Nasip Kelebek
Üçe Çeyrek Kala • Serpil Tuncer
Geminin Dümeni Yok • Arzu Ceylan
Ayakkabı • Cansev Ciğerim
Eksik • Sena Yığcı
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