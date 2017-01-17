Espiyeliler burs için buluştu!

Toplantıya eski Gebze Milli Eğitim Müdürü Aydın Ceylan ve çok sayıda Giresunlu iş adamı katıldı.

BİR HESAP OLUŞTURULSUN

Toplantıda derneğe bir öneride bulunan eski Gebze Milli Eğitim Müdürü Aydın Ceylan, “Bizim kaç tane derneğimiz varsa, herkes bu derneklere yardım toplandığına göre, hepimiz bir araya gelip çocuklarımız için bir hesap oluşturalım herkes katkısını buraya yapsın. Çevredeki iş adamlarımızı da küstürmememiz gerekir. Diğer derneklere de bu örnek teşkil edecektir” dedi.



Selçuk Esmer Geçal