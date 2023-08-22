EĞİTİM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

İzmit’in çınarlarına beslenme semineri

İzmit Belediyesi, 50 yaş üzeri vatandaşlara, "Hipertansiyon Hastalığında Beslenme" konulu seminer düzenleyerek bilgi verdi.

İzmit'in çınarlarına beslenme semineri

22 Ağustos 2023 Salı 10:37

  İzmit Belediyesi, 50 yaş üstü bireyler için gün içerisinde çeşitli aktivitelerin yapıldığı Asırlık Çınar Evi’nde düzenli olarak diyetisyen hizmeti veriyor. Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Diyetisyen Hilal Çetin, İzmit’in çınarlarına "Hipertansiyon Hastalığında Beslenme" konulu seminer düzenledi. Hem bireysel hem de toplu görüşmelerin yapıldığı Asırlık Çınar Evi’nde düzenlenen seminerde Diyetisyen Çetin, hipertansiyonu olan vatandaşların nasıl beslenmesi gerektiğini anlattı. Gün sonunda vatandaşların sorularının da cevaplandığı seminerden memnun kalan İzmit’in çınarları, İzmit Belediyesine teşekkür etti. 


İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Askeri personelden itfaiye erlerine eğitim Askeri personelden itfaiye erlerine eğitim
Konservatuvar yetenek sınavı başvuruları başlıyor Konservatuvar yetenek sınavı başvuruları başlıyor
Minik hafızlara sürpriz ziyaret Minik hafızlara sürpriz ziyaret
İZMEK’te yeni dönem kayıtları başladı İZMEK’te yeni dönem kayıtları başladı
Sağlıklı yaşlanmanın sırlarını öğreniyorlar Sağlıklı yaşlanmanın sırlarını öğreniyorlar
Gerçeği aratmayan deprem tatbikatıyla 100 bin kişiye eğitim verildi Gerçeği aratmayan deprem tatbikatıyla 100 bin kişiye...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner934

Askeri personelden itfaiye erlerine eğitim
Askeri personel tarafından itfaiye erlerine teorik ve uygulamalı olarak "İleri ve Güvenli Sürüş Teknikleri...

Haberi Oku