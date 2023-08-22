İzmit’in çınarlarına beslenme semineri

İzmit Belediyesi, 50 yaş üstü bireyler için gün içerisinde çeşitli aktivitelerin yapıldığı Asırlık Çınar Evi’nde düzenli olarak diyetisyen hizmeti veriyor. Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Diyetisyen Hilal Çetin, İzmit’in çınarlarına "Hipertansiyon Hastalığında Beslenme" konulu seminer düzenledi. Hem bireysel hem de toplu görüşmelerin yapıldığı Asırlık Çınar Evi’nde düzenlenen seminerde Diyetisyen Çetin, hipertansiyonu olan vatandaşların nasıl beslenmesi gerektiğini anlattı. Gün sonunda vatandaşların sorularının da cevaplandığı seminerden memnun kalan İzmit’in çınarları, İzmit Belediyesine teşekkür etti.

İHA