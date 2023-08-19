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Konservatuvar yetenek sınavı başvuruları başlıyor

29 sanat branşında eğitim veren Kocaeli Büyükşehir Konservatuvarının yetenek sınavı başvuruları 21-29 Ağustos tarihleri arasında başlıyor.

Konservatuvar yetenek sınavı başvuruları başlıyor

19 Ağustos 2023 Cumartesi 11:02

Kocaeli Büyükşehir Belediye Konservatuvarı her yıl olduğu gibi bu yıl da yetenek sınavıyla öğrenci alacak. Konservatuvar yetenek sınavları için başvuru süresi 21 Ağustos Pazartesi günü başlayacak. Başvuru süresi 29 Ağustos Salı günü sona erecek. Başvurular, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin internet sayfasından online olarak gerçekleştirilecek. Başvuru süresinin tamamlanmasıyla yetenek sınavları için geri sayım başlayacak. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin yetenek sınavları bu yıl 2-3 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Büyükşehir Konservatuvarında 7 bölüm ve 29 sanat branşında eğitim veriliyor. 2-3 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek. Sınavlar; batı müziği, Türk sanat müziği, Türk halk müziği, Türk din musiki, güzel sanatlar, geleneksel sanatlar ve bale bölümlerinin ilgili sanat dallarında yapılacak. Yetenek sınavında başarılı olan öğrenciler, kazandıkları bölümde 2 ila 4 yıl arasında sanat eğitimi alacak. Sınavlara ilgili bölüm ve branş çerçevesinde 5 ile 50 yaş arasındaki vatandaşlar katılabilecek.

Yetenek sınavları büyükşehir belediye konservatuvarının dört ayrı merkezinde ve eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek. Güzel Sanatlar branşlarının sınavları Anıt Park içindeki Sanat Atölyesi’nde, bale bölümünün sınavları SDKM’de, geleneksel sanatların sınavları Seka Kültür Alanı içindeki Geleneksel Türk Süsleme Sanatları Eğitim Merkezi’nde, müzik branşının sınavları ise Leyla Atakan Kültür Merkezi içindeki Kültür Sanat ve Konservatuvar Şube Müdürlüğü’nde yapılacak.



İHA
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