Meslek Liseliler İçin Güçlü İşbirliği

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü, Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS), MESS Eğitim Vakfı ile Türkiye İş Kurumu; “Türkiye İçin Mesleki Eğitime Tam Destek” projesinde işbirliği yaptı. Türkiye İş Kurumu’nun da projeye katılmasıyla, meslek liselerinin metal sektörü ile ilgili alanlarında eğitim gören öğrencilere kariyer gelişiminde rehberlik hizmeti verilecek. Öğrencilerin kendilerine uygun mesleğe yönelmeleri sağlanarak, sektöre nitelikli işgücü yetiştirilmesi desteklenecek.

Mesleki ve teknik eğitimin kalitesini yükseltmek ve metal sektörüne nitelikli işgücü yetiştirmek için geçtiğimiz yıl Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS), Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü (MTEGM) ve MESS Eğitim Vakfı (MEV) işbirliğinde başlatılan Türkiye İçin Mesleki Eğitime Tam Destek (METAD) projesinde, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ile de işbirliği protokolü imzalandı. 19 Temmuz günü İŞKUR Genel Müdürlüğü Toplantı Salonu’nda yapılan imza törenine, Millî Eğitim Bakanlığı Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Osman Nuri Gülay, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürü Doç. Dr. İsmet Köksal, MESS Genel Sekreteri Av. Hakan Yıldırımoğlu ve MESS Eğitim Vakfı Genel Müdürü Dr. Necdet Kenar katıldı.





Osman Nuri Gülay, törende yaptığı konuşmada, Bakanlık olarak mesleki eğitimi önemsediklerini belirterek, üreten bir Türkiye olma yolunda yürütülen işbirliğinin önemine dikkati çekti.

Protokolün ardından iş ve meslek danışmalarının illerde velileri ve okulları ziyaret ederek, metal sektöründeki meslekleri tanıtacağını bildiren Gülay, "Eğer biz mesleki ve teknik eğitimde nitelikli bir iş gücü yetiştireceksek mutlaka sektörlerin bu konuda bize destek vermesi lazım. Biz sektörlerin önünü açıcı her türlü yasal düzenlemeleri Bakanlık olarak yerine getirdik, getirmeye de devam edeceğiz." dedi.

İŞKUR Genel Müdürü Köksal da kurum olarak önemli bir dönüşümün içerisinde olmaktan mutluluk duyduklarını ifade ederek, 5 yıl süreli işbirliği protokolünün ara eleman yetiştirilmesine önemli katkı sağlayacağını söyledi.

MESS Genel Sekreteri Yıldırımoğlu ise projenin sektöre nitelikli eleman kazandırıp sosyal kalkınmayı destekleme amacıyla 1 yıl önce başlatıldığını anımsattı. Bu süre içerisinde 9 ilde 18 işletme ile 21 okul arasında işbirliği protokolü imzalandığını belirten Yıldırımoğlu, yaklaşık 2 bin mesleki ve teknik anadolu lisesi öğrencisinin burs imkanlarından yararlandığını bildirdi. Projenin eksik olan ayağının İŞKUR'un da işbirliği protokolüne dahil olmasıyla tamamlandığını dile getiren Yıldırımoğlu, protokol ile iş ve meslek danışmalarının, öğrencileri Türkiye için gelecekte önemli olan mesleklere yönlendireceğini kaydetti.

Konuşmaların ardında Köksal, Gülay, Yıldırımoğlu ve Kenar, meslek liselerinin metal sektörüyle ilgili alanlarında eğitim gören öğrencilere İŞKUR tarafından kariyer gelişimi için rehberlik hizmeti verilmesini sağlayacak işbirliği protokolü imzalandı.

Sektöre nitelikli eleman kazandırarak sosyal kalkınmayı da desteklemek amacıyla geliştirilen Türkiye İçin Mesleki Eğitime Tam Destek projesi, geçtiğimiz yılın haziran ayında Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ile imzalanan bir protokol ile başladı. Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü, MESS, MESS Eğitim Vakfı ve İŞKUR arasında imzalanan protokol ile projenin kapsamı genişletilmiş oldu. Bu yeni protokol ile proje kapsamındaki okullarda, öğrencilerin kariyer gelişimlerinin planlı bir şekilde yürütülmesi hedefiyle iş ve meslek danışmanlığı, kariyer gelişimi seminerleri verilecek. Öğretmen ve velilere yapılacak bilgilendirme toplantıları ile 9. sınıf öğrencilerine Mesleki Yönelim Bataryası uygulanacak.

İşbirliği neleri kapsıyor?

Projeye dahil olan okullarda öğrenim gören öğrencilere alan ve dal seçimine yönelik İş ve Meslek Danışmanlığı hizmeti verilecek.

Öğrenciler ile bursiyerlere iş arama becerileri, CV hazırlama ve Europass CV hazırlama konularında eğitim verilecek,

Metal sektörü işgücü piyasası, kariyer fırsatları ile mesleki eğitime yönelik farkındalık arttırmayı içeren veli ve öğretmen toplantıları düzenlenecek.

İŞKUR İş ve Meslek Danışmanlarından metal sektöründe ihtisaslaşması planlanan öğrenciler için sektör özelinde eğitim sağlanacak.

METAD Projesi nedir?

Metal sektörüne nitelikli işgücü sağlamak, mesleki ve teknik eğitimin kalitesini artırarak ekonomik ve sosyal kalkınmayı desteklemek amacıyla geliştirilen proje, Okul-İşletme İşbirlikleri modelini esas alıyor.

Okul ve İşletmeler arasında işbirliği protokolü imzalanarak okullarda öğretmen eğitimi, yönetici eğitimi, öğrenci eğitimi, öğrencilere iş meslek danışmanlığı, ortak proje geliştirme, okullardaki kapasiteyi geliştirme ve mentörlük gibi çalışmalar yapılıyor. Proje kapsamında mezunlara ise MESS üyesi işyerlerinde istihdam desteği veriliyor. MESS üyesi işyerlerinde çalışanların meslek lisesinde okuyan çocukları MESS Mesleki Eğitim Bursundan da faydalanabiliyor. 9’uncu sınıftaki Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine alan ayrımına bakılmaksızın burs verilirken, 10, 11 ve 12’inci sınıflarda metal, elektrik-elektronik, endüstriyel otomasyon, makine, metalurji, plastik, tasarım teknolojileri, tesisat teknolojisi ve iklimlendirme bölümlerinden birini seçen bursiyerlere burs imkânı sağlanıyor.

Geride bıraktığımız eğitim yılında, 9 ilde 18 işletme ile 21 okul arasında işbirliği Protokolü imzalandı. 16 okulda 5000’e yakın 9. sınıf öğrencisine alan seçme konusunda rehberlik sunumları işletmelerin de katılımıyla düzenlendi. 2043 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi burs imkânlarından yararlandı.