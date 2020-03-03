Öğretmenlere ‘Sıfır Atık’ eğitimi verildi

Büyükşehir Belediyesi tarafından Kocaeli Valiliği (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü) işbirliği ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İzmit ilçesinde görevli öğretmenlere ‘Sıfır Atık’ eğitimi verdi.12 ilçede bu eğitimler 17 Şubat - 05 Mart tarihleri arasında Çevre Kulübü ve Sıfır Atık sorumlu öğretmenlerine kademeli olarak eğitim verilecek.

ÖĞRETMENLERE EĞİTİM

İsrafın önlenmesi, oluşan atıkların azaltılması ve atıkların geri dönüştürülmesini hedefleyen “Sıfır Atık Projesi” genişliyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Atık yönetimi Şube Müdürlüğünce devam edilen projede İzmit ilçesinde görev yapan öğretmenlere eğitim verildi. 12 ilçede bu eğitimler 17 Şubat - 05 Mart tarihleri arasında Çevre Kulübü ve Sıfır Atık sorumlu öğretmenlerine kademeli olarak eğitim verilecek.

GENİŞ KATILIM

Sivil Toplum Merkezi’nde gerçekleştirilen eğitimde atıkların yönetimi konusunda Büyükşehir Belediye Başkanlığı’ndan Kimya Mühendisi Lokman Karagöz, atık elektrikli ve elektronik eşyaların yönetimi konusunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Yetkilendirilmiş Kuruluştan Çevre Mühendisi Mustafa Çetin, bitkisel atık yağların yönetimi konusunda ilimizde faaliyet gösteren çevre izin/lisanslı firma Genel Müdürü Nihal Karakuş, Sıfır atık uygulamaları ve Entegre Çevre Bilgi Sisteminin kullanımı konusunda Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden Çevre Mühendisi Ümmühan Safter tarafından verildi.

ÖĞRETMENLER BİLGİLENDİRİLDİ

Eğitim kapsamında; öncelikli olarak atık oluşumunun önlenmesi, atıkların kaynağında ayrı toplanması ve geri kazanımının sağlanması, nihai olarak bertarafın edilmesine dair açıklayıcı bilgiler verildi. Ayrıca elektrikli ve elektronik atıklar, atık piller, bitkisel atık yağlar, ambalaj atıkları ile sıfır atık uygulamaları ve okullarda Entegre Çevre Bilgi Sisteminin kullanımı konularında öğretmenlere bilgi verildi.

OKULLAR İÇİN KAMPANYA

Sıfır atık hedefi ile beraber her atık değerlidir anlayışıyla, kaynağında ayrı toplanan atıkların değerlendirilmesine ve geri kazanımına yönelik çalışmalar kapsamında Kocaeli’nin tüm ilçelerindeki ilkokul ve ortaokullarda atık toplama yarışması yapılacağı bilgisi verildi. 1 Ocak - 30 Nisan 2020 tarihleri arasında ‘Elektronik Atık Toplama’, 1 Eylül 2019 - 30 Nisan 2020 tarihleri arasında ‘Atık Pil Toplama’ kampanyası düzenleniyor.