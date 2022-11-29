PİGMENTİS KİMYA’DAN MESLEK LİSESİNE KİMYA LABORATUARI





Eski adıyla AYKİM, yeni adıyla Pigmentis Kimya Sanayi tarafından öğrencilerin daha iyi şartlarda öğretim görmesi için Hereke Nuh Çimento Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kimya Teknolojisi Alanında yapılan Kimya Laboratuvarını öğrenciler kullanmaya başladı.

Yeniden düzenlenerek hazırlanan kimya laboratuarına, ömrünü kimya sanayine harcamış Aykim Kimya Sanayinin kurucusu rahmetli Aydın İshakoğlu’nun adı verildi.

“BAŞARILI İŞLERE İMZA ATTINIZ”

Pigmentis Kimya Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Sarıkaya; “Özellikle pandemi sürecinde kimya Teknolojisi Alan Şefi Muzaffer Oğuz ile öğrencilerin çok başarılı işlere imza attıklarına şahit olduk. Çok güzel işler yaparak eksikliği hissedilen bir çok ürünü üreterek milli ekonomimize destek yaptınız. Bizde her zaman olduğu gibi eğitim öğretime desteğimizi sürdürerek okulumuza bir kimya laboratuarı kazandırmak istedik. Bugün bunu gerçekleştirmenin mutluluğuyla tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum” dedi.

“DESTEKLERİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER”

Okul Müdürü Mehmet Oğuzhan Erdem, “Yeni kimya laboratuarımız ile öğrencilerimiz daha iyi şartlarda öğrenim görme imkanına sahip oldular. Bu nedenle eğitime yapılmış bu güzel destekleri için Pigmentis Kimya Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Sarıkaya’ya teşekkür ediyorum” dedi.

“LABORATUVARIMIZ ÇOK GÜZEL OLDU”

Kimya Teknolojisi Alan Şefi Muzaffer Oğuz, “Okulumuzda oluşturduğumuz kimya teknolojisi alanı üretim tesisi ile dezenfektan, kolonya, tüm temizlik ürünleri ve bunun yanı sıra iç cephe, dış cephe ve tavan boyaları da ürettik. Üretim yaptığımız tüm süreçte bizlere karşı desteklerini hiç esirgemeyen Aykim Kimya Sanayi yetkilileri ayrıca okulumuza bir kimya laboratuarı kazandırmışlar ve öğrencilerimizin kullanımına tahsis etmişlerdir. Aykim yeni adıyla Pigmentis Kimya Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Sarıkaya’ya ve tüm yetkililerine eğitim öğretime sağladıkları destekler için sonsuz teşekkürlerimizi iletiyoruz” dedi.





AYDIN İSHAKOĞLU kimdir?

Evli ve 2 çocuk babası Aydın İSHAKOĞLU, Rize Çayeli nüfusuna kayıtlı olup 1957 yılında İstanbul’da doğdu. Avusturya Lisesi’nden derece ile mezun olan Aydın İSHAKOĞLU, daha sonra Marmara Üniversitesi İşletme Bölümünden mezun olmuştur. 15 yaşında başlayan boya sevdasını Türkiye’nin ilk boya fabrikası olan İshakoğlu Boya’da yıllarca genel müdürlük yaparak sürdürmüştür. Boyaya gönül verenlere kapısı hep açık olan İSHAKOĞLU tecrübelerini paylaşmaktan da hiç kaçınmamıştır. 1994 yılında AYKİM KİMYA SANAYİ Boya Hammadde Üretim ve Ticaret firmasını kurarak hizmetlerini sürdürmüş, sektörün duayenlerinden olmuştur. Ömrünü; araştırmaya, öğrenmeye, öğrendiklerini öğretmeye,yeniliklere adamış taa ki 14.04.2007 tarihinde elim bir trafik kazasında, yine işine giderken hayatını kaybedene kadar… Ticari ahlakı, duruşu, dürüstlüğü, dostluğu, güleryüzü ve fötr şapkasıyla her zaman zihnimizde ve kalplerimizde olan Aydın İSHAKOĞLU’nu Rahmet ve Saygı ile anıyoruz.











