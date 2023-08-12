EĞİTİM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Sağlıklı yaşlanmanın sırlarını öğreniyorlar

Kocaeli'de yaşlanmış vatandaşların sosyal hayattan kopmadan keyifli vakit geçirebilecekleri, aktif ve mutlu yaş almalarını sağlamak amacıyla program düzenlendi. Etkinliğe katılan vatandaşlar hem kaynaşma imkanı buluyor hem de sağlıklı yaşlanmanın sırlarını öğreniyor.

Sağlıklı yaşlanmanın sırlarını öğreniyorlar

12 Ağustos 2023 Cumartesi 15:11

İleri yaşa bağlı olarak yaşlılarda bir takım fizyolojik değişiklikler meydana geliyor. Bu değişiklikler bireyin günlük yaşamını, çalışma hayatını ve çevresi ile olan iletişimini etkiliyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü yaş almış vatandaşlara akademisyenlerin sunumu ile söyleşiler, ileri yaş egzersizleri, sağlıklı yaş alma ve sosyokültürel faaliyetler gerçekleştiriyor. Bu faaliyetlerden biri olan "Hayatın İçindeyim Projesi" Sağlıklı Yaşam Kulübü içerisinde ileri yaş egzersizi ve sağlıklı yaş alma eğitimleri veriliyor. İzmit Sekapark ve Darıca Millet Bahçesinde gerçekleşen program dört hafta sürecek. Programda fizyoterapist ile diyetisyen eşliğinde vücut-duruş taraması, eğitim, egzersiz, sağlıklı beslenme önerileri zeka, strateji oyunu olan mangala ve bulmaca türünden oyunlar sanatsal atölye çalışmaları yapılıyor.

İleri yaş egzersizlerine katılım sağlayan İrfan Günay, "Programla yağlarımız eriyor. Ölçümler yapıldı ve sonuçların normal olduğunu söylediler. Bu beni çok mutlu etti. 74 yaşına geldim. Egzersizin yanında burada eğitim de alıyoruz ufkumuz gelişiyor. Egzersizleri öğreniyoruz ve eve gidince aynısı yapıyorum. Çok mutlu oluyorum. Kocaeli Büyükşehir Belediyesine göstermiş oldukları program için çok teşekkür ederim" dedi.



İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Gerçeği aratmayan deprem tatbikatıyla 100 bin kişiye eğitim verildi Gerçeği aratmayan deprem tatbikatıyla 100 bin kişiye...
Özel çocuklara atlı terapi eğitimi Özel çocuklara atlı terapi eğitimi
Yaz okulları deneme sınavıyla sona erdi Yaz okulları deneme sınavıyla sona erdi
Türkiye’de yalnızca iki üniversitede var Türkiye’de yalnızca iki üniversitede var
Başkan Çiftçi, Başkan Çiftçi, "Bu sene bin 300 çocuğumuza okul...
Aradığı Her Şeyi KO-Mek'te Buldu Aradığı Her Şeyi KO-Mek'te Buldu
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner934

Gerçeği aratmayan deprem tatbikatıyla 100...
Kocaeli Sismolojik İzleme ve Deprem Eğitim Merkezi, gerçeği aratmayan deprem tatbikatlarına ev sahipliği...

Haberi Oku