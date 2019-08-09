Ayhan Zeytinoğlu haziran ayı ödemeler dengesi verilerini değerlendirdi

KSO Başkanı dövizin rekabetçi seviyede olmasının ihracatı canlı tutacağını belirterek “Dövizin ihracatımızı desteklemesi için reel efektif döviz kurunun 90 seviyesinin üzerine çıkmasını istemiyoruz. Böylelikle dış ticaret dengemizdeki seviyeyi koruyabiliriz. İhracatta aylık 15-16 milyar dolarları daha sık görmeyi bekliyoruz. Ancak Avrupa ekonomisindeki durgunluk ve ticaret savaşları nedeni ile 16-17 milyar dolarlara ulaşmakta da zorluk çekiyoruz.” açıklamasını yaptı.
Turizm gelirlerindeki artışa da dikkat çeke Zeytinoğlu “Haziran ayında turizm gelirlerinde de önemli artışlar elde ettik. Temmuz, ağustos ve eylül ayları turizmin en canlı olduğu aylar. Bu iyileşmelerle cari dengedeki iyileşmenin de devam edeceğini bekliyoruz.” dedi.