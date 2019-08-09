Ayhan Zeytinoğlu haziran ayı ödemeler dengesi verilerini değerlendirdi

Merkez Bankası tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre; haziran ayında cari işlemler hesabı 548 milyon dolar açık verdi. Ocak-haziran döneminde cari açık 3.6 milyar dolar olurken, yıllık cari işlemler ise 538 milyon dolar fazla olarak gerçekleşti.

KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu yaptığı değerlendirmede, haziran ayında beklentiler doğrultusunda cari dengede iyileşmenin devam ettiğini belirterek, “2002 yılının kasım ayından bu yana ilk defa haziran ayında yıllık cari açıkta 538 milyon dolar fazla gördük. Cari dengedeki iyileşmenin ana etkenleri dış ticaret dengesinde ve hizmetler dengesindeki iyileşmeler oldu. Önümüzdeki aylarda da hem aylık hem de yıllık bazda cari fazla vereceğimizi bekliyoruz.” dedi.

KSO Başkanı dövizin rekabetçi seviyede olmasının ihracatı canlı tutacağını belirterek “Dövizin ihracatımızı desteklemesi için reel efektif döviz kurunun 90 seviyesinin üzerine çıkmasını istemiyoruz. Böylelikle dış ticaret dengemizdeki seviyeyi koruyabiliriz. İhracatta aylık 15-16 milyar dolarları daha sık görmeyi bekliyoruz. Ancak Avrupa ekonomisindeki durgunluk ve ticaret savaşları nedeni ile 16-17 milyar dolarlara ulaşmakta da zorluk çekiyoruz.” açıklamasını yaptı.

Turizm gelirlerindeki artışa da dikkat çeke Zeytinoğlu “Haziran ayında turizm gelirlerinde de önemli artışlar elde ettik. Temmuz, ağustos ve eylül ayları turizmin en canlı olduğu aylar. Bu iyileşmelerle cari dengedeki iyileşmenin de devam edeceğini bekliyoruz.” dedi.