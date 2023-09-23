Bitcoin ve Ethereum’da Son Durum: BTC ve ETH Metrikleri

Kripto para birimleri son günlerde volatilitesini artırmış görünüyor. Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC) ve piyasa değeri açısından en büyük altcoin Ethereum (ETH) fiyatında da bu açıkça görülüyor. Peki ETH ve BTC fiyatlarında son durum ne ve beklentiler ne yönde?

itcoin ve Ethereum Son Durum

Lider kripto para birimi Bitcoin yazının kaleme alındığı sırada 26.605 dolardan işlem görürken, Ethereum 1.591 dolardan işlem görüyor. Bunun yanında BTC, 19 Eylül’de 27.483 dolar ile bir zirve oluştururken, ETH’nin de 18 Eylül’de 1.670 dolar ile zirve oluşturduğu ifade edilebilir.

Bunlara ek olarak iki kripto para biriminin piyasa değerlerine bakıldığında Bitcoin’in şu anda 518,6 milyar dolarlık bir piyasa değerine ve ETH’un 191,3 milyar dolarlık piyasa değerine sahip olduğu ifade edilebilir. Her ne kadar fiyatlarda volatilite yaşansa da Bitcoin’in de Ethereum’un da önemli fiyat seviyelerinin hala altında olduğunu ifade etmek faydalı olabilir.

ETH ve BTC’de Önemli Metrikler

Yapılan açıklamalara göre Ethereum ağındaki planlanan gelişmeler genel olarak yolunda ilerliyor. Yatırımcılar, ETH’nin BTC’ye göre fiyatındaki mevcut düşüş eğilimini tersine çevirmek için başka potansiyel katalizörleri araştırıyor. Bu katalizörlerden biri, Ripple ve ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) arasındaki yasal süreç olabilir.

Öte yandan BitcoinHaber.net adlı kripto para haber sitesinde de belirtildiği gibi Ethereum (ETH), 2023 yılında ABD doları cinsinden fiyatında yılbaşından bu yana %36’lık bir artış yaşadı. Ancak bu artış, ETH’nin Kasım 2021 zirvesi olan 4.870 doların %66 altında işlem gördüğü düşünülürse, oldukça küçük bir yükseliş olarak değerlendirilebilir. Ethereum, Bitcoin karşısında son 14 ayın en düşük seviyesine ulaşarak kritik 0,06 BTC desteğini kırdı.

ETH alıcıları, ağın Proof-of-Stake konsensüs mekanizmasına geçişini ve bu geçişin yeni token ihtiyacını önemli ölçüde azaltacağını belirten protokol yükseltmelerini umutla bekliyor. Ethereum yatırımcıları arasındaki güven, bu engellerin aşılmasıyla arttı ve Ethereum fiyatının 2.000 doları aşacağı tahmin edildi. Ancak bu öngörü sadece kısa süreli oldu ve ETH’nin fiyatı hızla 1.850 dolar seviyesine geriledi.

Ancak tüm verilere rağmen yatırımcılar hala piyasanın bir belirsizlik içinde olduğunu unutmamalı ve adımlarını bu husus doğrultusunda atmalı.