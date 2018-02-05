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EKONOMİ:
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Borsa haftaya düşüşle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,33 düşüşle 117.724,57 puandan başladı.

Borsa haftaya düşüşle başladı

05 Şubat 2018 Pazartesi 10:21

 İSTANBUL(AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta 394,83 puan ve yüzde 0,33 azalarak 117.724,57 puana indi. Bankacılık endeksi yüzde 0,44, holding endeksi de yüzde 0,33 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok yükselen yüzde 0,50 ile bilişim, en fazla değer kaybeden ise yüzde 0,88 ile sigorta oldu. 

Cuma günü ABD'de açıklanan istihdam raporunun ardından dünya borsalarındaki düşüşler ile faizler ve dolar kurundaki yükselişten negatif etkilenen BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,78 azalışla 118.119,40 puandan tamamladı.Borsa haftaya düşüşle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,33 düşüşle 117.724,57 puandan başladı. 

İSTANBUL(AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta 394,83 puan ve yüzde 0,33 azalarak 117.724,57 puana indi. Bankacılık endeksi yüzde 0,44, holding endeksi de yüzde 0,33 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok yükselen yüzde 0,50 ile bilişim, en fazla değer kaybeden ise yüzde 0,88 ile sigorta oldu. 

Cuma günü ABD'de açıklanan istihdam raporunun ardından dünya borsalarındaki düşüşler ile faizler ve dolar kurundaki yükselişten negatif etkilenen BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,78 azalışla 118.119,40 puandan tamamladı.



AA
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