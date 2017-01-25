Dünyayı Kaldıracak!

Gebze’li vinç firmalarından Aydıntaş Vinç'in kısa bir süre önce filosuna kattığı 1200 ton kaldırma kapasiteli Terex AC1000 mobil vinç, ülkeye giriş yapmasıyla birlikte önemli enerji projelerinde görev alıyor.

Son yıllardaki yatırım atağını sürdüren ve makine filosunu çeşitlendiren Aydıntaş Vinç, kısa bir süre önce ikinci el olarak makine parkına kattığı Terex AC1000 ile sektörde ses getirmeye devam ediyor. Terex'in özel üretimi olan AC1000, Türkiye'nin en büyük kaldırma kapasiteli mobil vinçi unvanını taşıyor. Son dönemde hız kattıkları yatırımların taleplere göre şekillendiğini söyleyen Hamza Aydın, AC1000 yatırımı öncesi yaklaşık bir sene süren piyasa araştırması yaptıklarını ve araştırma sonucunda yatırım kararı aldıklarını belirtti. Bu yatırımın müşterileri tarafından yüksek talep göreceğine karar verdiklerini ifade eden Aydın; “Makinenin diyagram ve diğer değerlerini kapsamlı bir şekilde inceledik. Araştırmalarımız sonucunda AC1000'in özel bir makine olduğunu anladık. Ayrıca makineyi kullanan firmayı da ziyaret ederek çalışmalarını bizzat yerinde izledik. Müşteri ve makine araştırması neticesinde yatırım kararı aldık” dedi.

RES'lerde işbaşı yaptı



1200 ton kapasiteli Terex AC1000, Aydıntaş Vinç'in filosuna dahil olmasıyla beraber önemli projelerinde görev almaya başladı. Makine parkının yeni yıldızı Terex AC1000, firmanın önemli işlerinden Aliağa/Yenişakran'da devam eden RES montajında kullanıldığı belirtildi.