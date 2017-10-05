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EKONOMİ:
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Emekliye enflasyon zammı

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammının ipuçları geliyor. Temmuz-Eylül enflasyonuna göre yüzde 3-3.5 zam tahmini yapılıyor. Eylül’de gerçekleşen yıllık enflasyona göre ise yüzde 5.01’lik bir oran ortaya çıkıyor.

Emekliye enflasyon zammı

05 Ekim 2017 Perşembe 11:37

Yaklaşık 11.5 milyon emeklinin gözü ocak zammında. Maaşlarda yapılacak artışta ana belirleyici enflasyon alacak. 2017'nin ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon; SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını, memur emeklilerinin ise yüzde 4'lük artışa ilaveten fark alıp almayacağını ortaya koyacak.

212 TL'YE VARAN ARTIŞ

Türkiye İstatistik Kurumu'nun Eylül ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla ipuçları gelmeye başladı. Temmuz-Eylül dönemi enflasyonu yüzde 1.32 olarak gerçekleşti. Uzmanlar, bu rakamlar doğrultusunda 2017'nin ikinci yarısındaki enflasyonun, yani SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin zam oranının yüzde 3-3.5 aralığında gerçekleşebileceğini belirtiyor. Eylül'de yıllık enflasyon ise yüzde 11.2 olarak gerçekleşti. 2017 yılı enflasyonu da bu seviyede gerçekleşirse, 2017'nin ikinci 6 aylık dönemindeki enflasyon yüzde 5.01 çıkacak. Bu durumda da SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşına Ocak'ta yüzde 5.01 zam yansıtılacak. Halen en yüksek SSK ve Bağ-Kur emekli aylığı 4 bin 240 lira seviyesinde. Bu maaş, Ocak zammı yüzde 3.5 çıkarsa 148 lira zamla 4 bin 388 liraya, yüzde 5.01 olursa 212 lira yükselerek 4 bin 452 liraya ulaşacak.

MEMURU DA ETKİLEYECEK

Memurların ve memur emeklilerinin Ocak zammı toplu sözleşmede belirlendi. Buna göre; Ocak'ta maaşlara yüzde 4 zam yapılacak. Ayrıca 2017'nin ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 4'ü aşarsa, Ocak'ta enflasyon farkı verilecek. Enflasyonun yüzde 3-3.5 aralığında gerçekleşmesi halinde, fark olmayacak. Yüzde 5.01 çıkarsa, Ocak'ta enflasyon farkı da ödenecek. (Posta)

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