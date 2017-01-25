Eskihisar'da Flaş Satış! 2013 yılından bu yana Eskihisar-Yalova-Topçular arasında hızlı feribotlarla binek araç ve yolcu taşıma hizmetini yürüten İstanbul Lines’ın da bağlı bulunduğu Gübre Fabrikaları Türk AŞ'nin (GÜBRETAŞ), yüzde 40 pay sahibi olduğu NEGMAR Denizcilik Yatırım AŞ'deki hisselerinin satış ihalesinde en yüksek teklifi 21 milyon 50 bin TL.veren Raintrade Petrokimya ve Dış Ticaret A.Ş’ye satıldı.

25 Ocak 2017 Çarşamba 11:37

Gübre Fabrikaları AŞ’nin (GUBRF) 4 firmanın katıldığı ihale sonrasına en yüksek teklifi veren Raintrade Petrokimya ve Dış Ticaret A.Ş’ye devredildiği belirtildi. Şirket Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) aşağıdaki yazıyı gönderdi. Şirketimizin 12.01.2017 tarihli özel durum açıklamasında; İştirakimiz Negmar Denizcilik Yatırım A.Ş.’nin 57.000.000-TL nominal bedelli payının %40’ına tekabül eden payların satışı için düzenlenen ihalede ihale şartnamesini alan 4 firmadan Raintrade Petrokimya ve Dış Ticaret A.Ş’nin ihaleye katıldığı ve tarafımıza 21.050.000-TL teklif sunduğu duyurulmuştu. Bu çerçevede şirketimize ait payların Raintrade Petrokimya ve Dış Ticaret A.Ş.’ye, Negmar ve bağlı şirketler lehine şirketimizin banka ve diğer 3. şahıslar nezdindeki tüm yükümlülüklerinin (kefalet, garantörlük vb. tüm mükellefiyetler) alıcı şirket tarafından devralınması şartıyla 21.050.000-TL bedelle satışına, söz konusu mükellefiyetlerimizin ve hisselerimizin devri ve satış ile ilgili tüm işlemleri yapma hususlarında İdare’nin yetkili kılınmasına karar verilmiştir. GÜBRETAŞ ASIL İŞİNE ODAKLANACAK GÜBRETAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Karayama, "GÜBRETAŞ'ın asli işlerine dönmesine vesile olacak bu ihale süreci ve sonuçlarının şirketimize, Tarım Kredi ailesine, Türk tarımına, çiftçilerimize, hisselerin yeni sahibi olacak Raintrade Petrokimya 'ya ve NEGMAR'a hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah bundan sonraki süreçte GÜBRETAŞ, Türk tarımının ana girdisi olan gübrenin üretim, tedarik ve satışıyla ile ilgili, Bakanlığımızın politikaları çerçevesinde yapacağı çalışmalara ağırlık verecek ve asıl işine konsantre olarak Türk tarımına çok daha fazla ve verimli hizmet eder bir pozisyona gelecektir." diye konuştu.





