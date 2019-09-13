banner429
EKONOMİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Gebze’de kaçak atığa ceza

Balçık Mahallesi, Kum Tepe mevkiinde boş alana sanayi atığı döken firmaya cezai işlem uygulandı

Gebze'de kaçak atığa ceza

13 Eylül 2019 Cuma 10:25

Gebze Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne gelen ihbar doğrultusunda ekipler Balçık Mahallesi, Kum Tepe mevkiinde boş alana sanayi atığı döküldüğünü tespit etti. Ekiplerin atıklar üzerinde gerçekleştirdiği incelemeler sonucu atığı döken firma tespit edildi. Atığı döken firmaya cezai işlem uygulandı, ayrıca atıklar toplatılarak uygun koşullarda imha edilmesi sağlandı. Denetimlerin sürdüğünü ifade eden yetkililer vatandaşlardan gelen ihbarları da anında değerlendiriyor. Yetkililer vatandaşları çevre temizliği ve sağlığı konusunda daha duyarlı olmaya davet etti.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
GebçeBalçıkKaçak AtıkCeza
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Birleşik Metal-İş, MESS Grup TİS taleplerini açıkladı Birleşik Metal-İş, MESS Grup TİS taleplerini açıkladı
Çiftçilere yüzde 50 hibeli tohum desteği Çiftçilere yüzde 50 hibeli tohum desteği
Doğu Marmara'nın üretim ve turizm altyapısına 20 milyon liralık hibe Doğu Marmara'nın üretim ve turizm altyapısına...
İŞKUR'dan gençlere ve kadınlara destek İŞKUR'dan gençlere ve kadınlara destek
Borsa güne yükselişle başladı Borsa güne yükselişle başladı
Ağustos ayı enflasyon rakamları açıklandı Ağustos ayı enflasyon rakamları açıklandı
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner398

banner346

banner149

banner378

Birleşik Metal-İş, MESS Grup TİS taleplerini...
Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) Grup Toplu İş Sözleşmesi (TİS) sürecini içeren talepleriyle...

Haberi Oku