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Grev Dalgası Başladı!

BİRLEŞİK METAL-İŞ SENDİKASI İLE EMİS ARASINDAKİ TİS GÖRÜŞMELERİ ANLAŞMAZLIKLA SONA ERDİ.

Grev Dalgası Başladı!

21 Ocak 2017 Cumartesi 12:22

DİSK’e bağlı Birleşik Metal-İş Sendikası ile Elektromekanik Metal İşverenleri Sendikası (EMİS) arasında, 7 Eylül 2016’dan bu yana  2200 işçiyi kapsayan grup toplu iş sözleşmesinden anlaşma çıkmayınca işçiler dün sabah itibarı ile greve çıktılar.
Gebze’de 3 ayrı firmada alınan grev kararı, eski adı Alstom olan  GE Grid Solution  , Dilovası ABB ve TOSB’da bulunan Schneider Enerji firmalarında uygulamaya başlandı.
E5 Yan yol Barış Mahallesi’nde yer alan GE Grid Solution, fabrikasında çalışan 650 işçi de bu sabah grev kararı uygulanırken, iş yeri önünde Birleşik Metal-İş Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu, Gebze Şube Başkanı Necmettin Aydın ve Gebze Sendikalar Birliği Başkanı, Petrol-İş Gebze Şube Başkanı  Süleyman Akyüz fabrika önüne gelerek yüzlerce işçi ile birlikte grev pankartını fabrika girişine astılar.

SERDAROĞLU : “ PES ETMEYECEĞİZ! “

İşçilerin coşkulu sloganları ve alkışları ile fabrika girişine gelen Birleşik Metal-İş Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu, burada yaptığı konuşmada grevi kendilerinin istemediğini ve bu sürece gelinceye kadar EMİS’in katı tutumundan taviz vermediğini söyledi. Serdaroğlu, “ Biz iş barışından, çalışmadan yana olan bir örgütüz. İşveren sendikası yüzde 17’lik teklifinde ısrar etti, biz ise yüzde 23’lük teklifimizden geri adım atmadık. Bundan dolayı da bugün burada greve başlıyoruz. Biz üyelerimizin, sizlerin taleplerine göre hareket ediyoruz. TİS görüşmelerinde sizin düşüncelerinizi sorduk ve en son olarak grev konusunda da üyelerimizin önüne sandık koyarak demokratik bir tavırla yolumuzu belirledik. Bu sarı sendikalarda olmayan bir şeydir .Bize grevi reva görenler sonuçlarına elbette kendileri katlanır. Pes etmeyeceğiz, taviz vermeyeceğiz. “ dedi. Başkan Serdaroğlu’nun konuşması sık sık işçilerin sloganları ile kesildi.

POLİS GENİŞ ÖNLEM ALDI

Alstom önündeki grev için sabah erken saatlerde polis fabrika önünde ve yol üzerinde önlem aldı. TOMA araçlarının yanı sıra çok sayıda TİM ekipleri grev alanında görev yaptı. Araçların geçişleri kontrollü sağlandı. Öte yandan adını MİB olarak duyuran Metal İşçileri Birliği’de gösteri yapmak ve grevdeki işçilere destek için fabrika önüne geldiler. Ancak polis ekipleri bu gurubun yasa dışı gösteri yapmalarına ve olası bir kargaşaya izin vermedi.

GREVSİZ  ÇÖZÜLEMEZMİYDİ?

Greve çıkan işyerlerinin oluşturacağı ekonomik yük hassas bir dönemden geçen ülke ekonomisine önemli bir darbe vuracak gibi. İş dünyasının bir çok kesimi bu grevin bu zamanda olmasının yanlış olduğuna dikkat çekerken, tarafların karşılıklı fedakarlık yaparak bu grevler olmadan çözüm bulmaları gerektiğine dikkat çektiler. 3 Ayrı iş yerinde 2200 kişiyi kapsayan TİS sonucu alınan bu kararın uygulamaya girmesi ile dikkatler yeniden tarafların son bir çözüm için bir araya gelmesine çevrildi. İş çevreleri ve bazı çalışma uzmanları greve çıkılan iş yerlerinin yabancı firmalar oluşu da durumun hassasiyetini arttırırken, DİSK’e bağlı Birleşik Metal İş Sendikası’nın bu grevi uygulamaya koymadan diyalog yollarını açık tutmaları gerektiğinin altını çizdiler. 

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