‘’Her türlü fikre ve görüşe değer veriyorum’’

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, İzmit Genç İş Adamları Derneği (İZGİAD) Başkanı Yusuf Erenkaya ve Yönetimi ile bir araya geldi. Konuklarıyla tek tek ilgilenen Karaosmanoğlu, kamuoyunda yeni fikir akımlarının oluşması için STK’ların üzerlerine düşen görevleri olduğunu söyledi. Karaosmanoğlu, “Düşünceler ortak akılla gelişir ve olgunlaşır. Şahsen her konuda ki fikir ve görüşe değer veriyorum” dedi.

“SİZLERDEN YENİ FİKİRLER BEKLİYORUM”

İzmit Genç İş Adamları Derneği (İZGİAD) Başkanı Yusuf Erenkaya’da, “Yeni yönetimimiz de ki arkadaşlarla yolumuza devam ediyoruz. Amacımız ülkemize gerçekten katma değer sağlamaktır. Şahsım ve arkadaşlarım adına bugün bizi kabul ettiğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. Erenkaya ayrıca, “Bizler kendimizi yenilemeye çalışıyoruz. Hepimizin topluma ve ülkemize karşı sorumluluğu var” vurgusu yaptı. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’da, “Sizlerden kentimiz için yeni fikirler bekliyorum. Bu ara kendinizi daha fazla geliştirmenizi ve yurt dışına açılmanızı istiyorum. STK’lar kentle ilgili fikir ve projeler üretmelidir” diyerek sözlerini tamamladı. Görüşmede Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Gültekin Görüm’de yer alırken, birliktelik karşılıklı bilgi ve tecrübe paylaşımının ardından sona erdi.