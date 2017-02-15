İşsize 50 bin TL

Girişimcilik Sertifikası sahibi olanlar, artık işlerini kurmadan da projeleriyle, KOSGEB’e başvurup 50 bin lira hibeden faydalanabilecek.

KOSGEB'e 50 bin lira hibe

başvurusu yapmak isteyenler dikkat! Girişimcilik Sertifikası sahibi olan ve yazdığı iş planına göre değerlendirilen vatandaşların faydalanabildiği 50 bin lira hibe için sistem kolaylaştı. İşletmesini kurmayan vatandaşlar da hibe için başvuru yapabilecek. TESK Başkanı Bendevi Palandöken, KOSGEB

Girişimcilik Destek Programı'nda yapılan düzenlemeyle girişimcilerin işletmelerini kurmadan kredi için müracaat edebileceklerini bildirdi. Palandöken, daha önce girişimcilik eğitimlerini tamamlayıp, sertifikasını alanların işletmelerini açtıktan sonra KOSGEB'e başvurabildiklerini hatırlatarak, yapılan düzenlemeyle girişimcilerin iş yerlerini açmadan kredi müracaatında bulunmalarının önünün açıldığını belirtti. Söz konusu değişiklikten sonra işletmesini kuran ancak hala KOSGEB'e müracaat etmeyen girişimcilerin 31 Aralık 2017'ye kadar KOSGEB'e başvurarak programdan faydalanabileceklerine dikkati çeken Palandöken, "Bu tarihten sonra yalnızca işletmelerini açmadan KOSGEB'e müracaat eden girişimcilere onay verilecek" dedi.



İşletmelerini kurmadan KOSGEB'e müracaat eden girişimcilerin başvuru formları, oluşturulan kurullar tarafından, değerlendirilecek. Sonuç girişimci adayına bildirilecek. Başvurusu onaylanan girişimci adayları ilgili KOSGEB müdürlüklerinde gerekli işlemleri tamamlayacak. Girişimci adayının, 90 gün içinde işletmesini kurup, KOSGEB veri tabanına kayıt yaptırarak, taahhütname imzalaması gerekecek. Bu işlemleri belirlenen süre zarfında yapmayan girişimci adaylarının başvuruları reddedilecek. Girişimci adayına en fazla 3 başvuru hakkı tanınacak. Yapılan bu başvurularda 3 kez üst üste olumsuz sonuç alındığında girişimci adayının başvuru hakkı kaybolacak. Girişimci, hibe destekten yalnızca bir kez faydalanabilecek.