İZAYDAŞ’da mezuniyet töreni

TAYÇED (Tüm Atık ve Çevre Yönetimi Derneği) üyesi kuruluşların temsilcileri, İZAYDAŞ Akademinin 32. dönem mezunları olarak sertifikalarını aldı.

SEKTÖRÜN AKTÖRLERİ BİR ARADA



TAYÇED üyesi kuruluşlardan Akademi Çevre, Anel Doğa, ATY Çevre, ITC Türkiye, Remondis, Modern Enerji, Ortadoğu Enerji ve Shell Türkiye ile Nevşehir Belediyesi’nin çevre ve atık yönetimi ile ilgili temsilcilerinden oluşan 15 kişilik grup, konusunda uzman şirket yöneticilerinden iki günlük teorik ve pratik eğitim aldı. Atık yönetiminin tüm aşamalarının İZAYDAŞ’taki uygulamalarını yerinde görme imkânı bulan 32. dönem İZAYDAŞ Akademi katılımcılarına eğitimlerin sonunda sertifikaları verildi. Genel Müdürlük toplantı salonunda gerçekleşen sertifika töreninde İZAYDAŞ yöneticileri, eğitmenler ve Akademi katılımcıları hazır bulundu.

“DEĞERLİ BİR PROGRAM”



Sertifika töreni öncesi düşüncelerini paylaşan İZAYDAŞ Genel Müdürü Muhammet Saraç, İZAYDAŞ’ın tecrübe ve birikimlerinin İZAYDAŞ Akademi adı altında sektörün aktörleriyle sistematik bir şekilde paylaşılmasını önemsediklerini kaydetti. Saraç, bu konuda özellikle sektörde aktif olarak çalışan temsilcilerin bu programla ilgili görüş ve eleştirilerinin İZAYDAŞ Akademi’ye değer katacağı gibi sektörde ortak bir dil oluşmasına da katkı sağlayacağını belirtti. TAYÇED (Tüm Atık ve Çevre Yönetimi Derneği) üyesi kuruluşların temsilcileri de, eğitimlerin çok iyi geçtiğini belirtirken İZAYDAŞ’taki uygulamalar hakkındaki bu bilgilerin Akademi adı altında bir program olarak paylaşılmasının değerli olduğuna dikkat çektiler.