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KDV Oranlarında Artış Yapıldı

Cumhurbaşkanı Kararı ile Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranları yeniden belirlendi. Kapsamı belirtilen mal ve hizmetlere uygulanan yüzde 18'lik KDV oranı yüzde 20'ye, yüzde 8'lik KDV oranı ise yüzde 10'a yükseltildi. Karar, 10 Temmuz 2023 tarihinde yürürlüğe girecek.

KDV Oranlarında Artış Yapıldı

07 Temmuz 2023 Cuma 11:17

 Katma Değer Vergisi'ne (KDV) artış yapılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre yüzde 18 olan KDV yüzde 20'ye; yüzde 8 olan KDV yüzde 10'a yükseldi.

YENİDEN BELİRLENDİ

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre; Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararın (a) bendinde kapsamı belirtilen mal ve hizmetlere uygulanan yüzde 18'lik KDV, yüzde 20; (b) bendinde kapsamı belirtilen mal ve hizmetlere uygulanan yüzde 8'lik KDV ise yüzde 10 olarak yeniden belirlendi.

10 TEMMUZ'DA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yürütmesinde, 3605 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28'inci maddesi gereğince verilen karar, 10 Temmuz 2023 tarihinde yürürlüğe girecek.

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