KOSGEB Bankada Sorun mu Çıkarıyor?

Faizsiz krediden esnaf geliri, çalışan sayısı gibi şartlar nispetinde yararlanacaktı. Bu da 10-50 bin lira arasında değişecekti. Kendine kredi çıktığı bildirilen esnaf, soluğu bankada aldı. Ancak bu sevinç kısa sürdü. Çünkü çoğu kişiye 'mali uygunluk yok', 'limitiniz yetersiz', 'vergi ve SGK prim borcun var' gibi söylemlerle sıfır faizli kredi verilmedi.





'KREDİ RİSKİ BANKALARDA'