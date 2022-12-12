KSO Yönetim Kurulu Başkanı Zeytinoğlu, iş gücü verilerini değerlendirdi:

- "Ekim itibarıyla toplam istihdam edilenlerin 31 milyon 200 bin kişiye yükseldiğini görüyoruz. Bunu olumlu karşılıyoruz"

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Türkiye'de istihdam edilenlerin sayısının ekim itibarıyla 31 milyon 200 bin kişiye yükselmesini olumlu karşıladıklarını bildirdi.

Zeytinoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) ekim ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini değerlendirdi.

Açıklanan verilerin detaylarına bakıldığında istihdam edilenlerin sayısının ekimde aylık bazda 229 bin kişi artığını aktaran Zeytinoğlu, "Ekim itibarıyla toplam istihdam edilenlerin 31 milyon 200 bin kişiye yükseldiğini görüyoruz. Bunu olumlu karşılıyoruz. Burada nüfusumuza oranla çalışan sayımızın daha yüksek seviyelere ulaşmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

AA