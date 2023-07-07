EKONOMİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Memur zammını içeren teklifin maliyeti belli oldu

Yaklaşık 3,7 milyon memurun aylık ücretlerinde yapılacak net 8 bin 77 TL seyyanen artışın 2023 bütçesine ilave maliyetinin 177 milyar TL olacağı açıklandı.

Memur zammını içeren teklifin maliyeti belli oldu

07 Temmuz 2023 Cuma 16:57

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda memur zammını da içeren kanun teklifinin görüşmeleri devam ederken, zammın maliyeti belli oldu. Yaklaşık 3,7 milyon kamu görevlisinin (işçiler hariç) aylık ücretlerinde yapılacak net 8 bin 77 TL seyyanen artışın 2023 bütçesine ilave maliyetinin 177 milyar TL olacağı hesaplandı. Düzenleme ile Covid-19 döneminde 321 bin kişiye kesilen ve tahsil edilen idari para cezaları geri ödenecek, bunun maliyeti de 308 milyon TL olacak.

2023 yılı Ocak ayında 37.2 milyar TL MTV tahakkuku gerçekleştiği belirtilerek, deprem bölgesine verilecek istisna ve tahsilat gerçekleşmeleri dikkate alınarak yaklaşık 30 milyar TL ilave gelir etkisi olacağı değerlendiriliyor. 2023 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu’nda 660.9 milyar 9 milyar TL olan borçlanma limiti 2 trilyon 181 milyar TL’ye yükseltiliyor. İşverene 2023 yılının ikinci döneminde asgari ücret desteği verilmesi ile 19.02 milyar TL maliyet çıkacağı öngörülüyor.

Kurumlar Vergisi'nin artırılması noktasında da ihracat kazançlarına sağlanan 5 puanlık indirim dikkate alınarak, oran artışı nedeniyle 2023 yılına etkisi 80 milyar TL, yıllık etkisi ise 119.9 milyar TL olarak hesaplandı.

Düzenleme ile Kur Korumalı Mevduat uygulamasında 100 milyar liralık yükümlülük Hazine'den Merkez Bankası'na devrediliyor.

 

 

 

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
İzocam Çalışanları Greve Hazırlanıyor İzocam Çalışanları Greve Hazırlanıyor
Noter, Pasaport Ve Vize Harçlarına Yüzde 50 Artış Noter, Pasaport Ve Vize Harçlarına Yüzde 50 Artış
KDV Oranlarında Artış Yapıldı KDV Oranlarında Artış Yapıldı
Üreticilere 118 Bin Çilek Fidesi Dağıtıldı Üreticilere 118 Bin Çilek Fidesi Dağıtıldı
KTO Üyeleri Bayramlaştı KTO Üyeleri Bayramlaştı
“İkinci El Otomobile Yeni Zam Kapıda” “İkinci El Otomobile Yeni Zam Kapıda”
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

İzocam Çalışanları Greve Hazırlanıyor
İZOCAM fabrikasında çalışan 70 işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesinde anlaşma sağlanamadı. Talepleri...

Haberi Oku