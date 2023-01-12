MÜSİAD Gebze'nin 12. Dönem Başkanı Abdulkadir ANIK

MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut ASMALI,Bölge protokolü, MÜSİAD üyeleri ve iş dünyasından birçok isim katılım sağladı.
Açılış ve selamlama konuşmasını gerçekleştiren MÜSİAD Gebze Başkanı Serkan BEYAZ;
“MÜSİAD Gebze şubesinin 2 yıllık faaliyetlerine değinerek, "Dile kolay tam 4 yıl büyük bir özveriyle çalışan, her iki dönemimdeki yönetim kurulu üyesi arkadaşlarıma ve değerli üyelerimize huzurunuzda teşekkür ediyorum.
Yeni yönetim kurulumuza başarılar diliyorum.
Bu bağlamda sizlerden haklarınızı helal etmenizi istiyorum.
Bu organizasyonun hazırlanmasında emeği geçen profesyonel kadromuza da teşekkür ederim.
Beni hayata getiren büyüten ve karakterimin oluşmasında emeği yadsınamaz anneme ve babama, beni destekleyen aileme, çocuklarıma, kardeşlerime ve elbette her başarılı erkeğin arkasındaki görünmez el gibi, en büyük destekçim olan kıymetli eşim Elif Hanımefendiye huzurlarınızda minnettarlığımı dile getiririm.
Kuruluşundan bu yana kurumuza hizmet eden üyelerimizden ve Korona sürecinde hastalıktan vefat eden Kıymetli Dr. Lütfi ÇETİNKAYA abime Allahtan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun.
Genel kurulumuzun hayırlara vesile olmasını Cenabı Allah’tan niyaz ediyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Cümlelerine yer verdi.
MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut ASMALI. Genel Kurul Toplantısında iş dünyasına dair değerlendirmelerde bulunarak; özellikle Gebze ekonomisinin gelişimine dikkat çekti.
Genel Kurulun ilk oturumu protokol ile düzenlendikten sonra ikinci oturumda seçimler gerçekleşti. Seçim sonuçlarına göre tek aday Abdulkadir ANIK MÜSİAD Gebze Şubesinin 12. Dönem Başkanı oldu.
Genel Kurul sonrası kapanış konuşmasını gerçekleştiren seçilen MÜSİAD Gebze Başkanı Abdulkadir ANIK ;
" MÜSİAD’a 2009 tarihinde bir nefer olarak üye olan,
Yönetim kurullarında çeşitli görevlerde bulunan bir kardeşiniz olarak, bizlere gösterilen teveccühten dolayı siz değerli üyelerimize tekrar teşekkür ediyorum. İnşallah devir aldığımız bu bayrağı daha ileriye taşıyacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın.
MÜSİAD’ın “Yüksek ahlak – Yüksek Teknoloji” düsturunun, bugünlere ışık tutan vizyonunun daha iyi anlaşıldığı bir dönemde, MÜSİAD Gebze Şubesinin yeni yönetimi olarak, dün nasılsa, yarın da hiç bir ayrım yapmadan, ilimiz ve ülkemiz yararına her işte, herkesle, ekonomik ve sosyal ilişkiler kurmaya devam edeceğiz. Bununla da yetinmeyip, iş yaptığımız her alanda ilimizin vizyonunu geliştirecek sosyo-ekonomik etkileşimlerle, ilimize ve ülkemize toplumsal katkılar sağlayacağız.
Sözlerimi tamamlarken, yeni Yönetim Kurulumuzun çalışmalarının ve yeni dönemdeki hedeflerimizin başta ilimize, ülkemize, iş dünyamıza ve şubemiz için hayırlı olmasını Cenabı Allah’tan temenni ediyor, Yönetim Kurulumuz adına sizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. "Cümlelerine yer verdi.
MÜSİAD GEBZE ŞUBESİ’NİN YENİ DÖNEM YÖNETİM KURULU ÜYELERİ
ABDULKADİR ANIK - SMM MALİ MÜŞAVİR
TURGUT VEİSOĞLU - ALKA ÇEVRE
AHMET MALKOÇ - BADELLA BANYO MOBİLYALARI
ERSOY YILMAZ - BEKAP METAL
FEYZA DEMİROĞLU - AVUKAT
BAYRAM KAYA - BH ONAY DİŞLİ
SEFA KARASU - KRS İŞ VE İSTİF MAKİNALARI
ÇETİN SOLHAN - HAPPY CRAW OYUN STUDİO
ÇAĞDAŞ KARA - KARAKAYA PROJE İNŞAAT
FATİH KARAKAYA - KARAKAYA86
FERHAT DÖRTKÖŞE - FERTEK MAKİNA
SALİH KARAYEL- TEKNO DENETİM
RECEP SELÇUK - SELÇUK KELEPÇE İNŞAAT
TARKAN GÜL - PANEKS PANEL
MUSTAFA YILDIZKIRAN - ETA OTOMASYON
ŞENOL İMAMOĞLU - ELİŞİ CAFE RESTAURANT
YAŞAR BİRGÜL - GÜLSAN METAL MAKİNA
OLCAY AKGÜN - ESTİLA KOZMETİK
AHMET ÇOLAK - FESA BUSİNESS HOTEL
M.FARUK ÖZMEN - KOORDİNAT GAYRİMENKUL DEĞERLEME
Ali KURT - MERİDYEN METAL
Ahmet DEMİR - DERVİŞLET METAL
Mehmet PENBEGÜLLÜ - PATEN MAKİNA
Adnan KURT - HYBER BİLGİSAYAR
Burak YILMAZ - KOCABEY İNSAN KAYNAKLARI
İlker Kazım BALCI - LEZZET SARMA