MÜSİAD Gebze'nin 12. Dönem Başkanı Abdulkadir ANIK

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Gebze Şubesi'nin 22. Olağan Genel Kurul Toplantısı geniş bir katılımla gerçekleştirildi. Gebze Teknik Üniversitesi Kültür Merkezinde yoğun katılımla gerçekleştirilen Genel Kurul neticesinde MÜSİAD Gebze 12. Dönem Başkanı Abdulkadir ANIK oldu.

MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut ASMALI,Bölge protokolü, MÜSİAD üyeleri ve iş dünyasından birçok isim katılım sağladı.

Açılış ve selamlama konuşmasını gerçekleştiren MÜSİAD Gebze Başkanı Serkan BEYAZ;

“MÜSİAD Gebze şubesinin 2 yıllık faaliyetlerine değinerek, "Dile kolay tam 4 yıl büyük bir özveriyle çalışan, her iki dönemimdeki yönetim kurulu üyesi arkadaşlarıma ve değerli üyelerimize huzurunuzda teşekkür ediyorum.

Yeni yönetim kurulumuza başarılar diliyorum.

Bu bağlamda sizlerden haklarınızı helal etmenizi istiyorum.

Bu organizasyonun hazırlanmasında emeği geçen profesyonel kadromuza da teşekkür ederim.

Beni hayata getiren büyüten ve karakterimin oluşmasında emeği yadsınamaz anneme ve babama, beni destekleyen aileme, çocuklarıma, kardeşlerime ve elbette her başarılı erkeğin arkasındaki görünmez el gibi, en büyük destekçim olan kıymetli eşim Elif Hanımefendiye huzurlarınızda minnettarlığımı dile getiririm.

Kuruluşundan bu yana kurumuza hizmet eden üyelerimizden ve Korona sürecinde hastalıktan vefat eden Kıymetli Dr. Lütfi ÇETİNKAYA abime Allahtan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun.

Genel kurulumuzun hayırlara vesile olmasını Cenabı Allah’tan niyaz ediyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Cümlelerine yer verdi.

MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut ASMALI. Genel Kurul Toplantısında iş dünyasına dair değerlendirmelerde bulunarak; özellikle Gebze ekonomisinin gelişimine dikkat çekti.

Genel Kurulun ilk oturumu protokol ile düzenlendikten sonra ikinci oturumda seçimler gerçekleşti. Seçim sonuçlarına göre tek aday Abdulkadir ANIK MÜSİAD Gebze Şubesinin 12. Dönem Başkanı oldu.

Genel Kurul sonrası kapanış konuşmasını gerçekleştiren seçilen MÜSİAD Gebze Başkanı Abdulkadir ANIK ;

" MÜSİAD’a 2009 tarihinde bir nefer olarak üye olan,

Yönetim kurullarında çeşitli görevlerde bulunan bir kardeşiniz olarak, bizlere gösterilen teveccühten dolayı siz değerli üyelerimize tekrar teşekkür ediyorum. İnşallah devir aldığımız bu bayrağı daha ileriye taşıyacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın.

MÜSİAD’ın “Yüksek ahlak – Yüksek Teknoloji” düsturunun, bugünlere ışık tutan vizyonunun daha iyi anlaşıldığı bir dönemde, MÜSİAD Gebze Şubesinin yeni yönetimi olarak, dün nasılsa, yarın da hiç bir ayrım yapmadan, ilimiz ve ülkemiz yararına her işte, herkesle, ekonomik ve sosyal ilişkiler kurmaya devam edeceğiz. Bununla da yetinmeyip, iş yaptığımız her alanda ilimizin vizyonunu geliştirecek sosyo-ekonomik etkileşimlerle, ilimize ve ülkemize toplumsal katkılar sağlayacağız.

Sözlerimi tamamlarken, yeni Yönetim Kurulumuzun çalışmalarının ve yeni dönemdeki hedeflerimizin başta ilimize, ülkemize, iş dünyamıza ve şubemiz için hayırlı olmasını Cenabı Allah’tan temenni ediyor, Yönetim Kurulumuz adına sizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. "Cümlelerine yer verdi.

MÜSİAD GEBZE ŞUBESİ’NİN YENİ DÖNEM YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

ABDULKADİR ANIK - SMM MALİ MÜŞAVİR

TURGUT VEİSOĞLU - ALKA ÇEVRE

AHMET MALKOÇ - BADELLA BANYO MOBİLYALARI

ERSOY YILMAZ - BEKAP METAL

FEYZA DEMİROĞLU - AVUKAT

BAYRAM KAYA - BH ONAY DİŞLİ

SEFA KARASU - KRS İŞ VE İSTİF MAKİNALARI

ÇETİN SOLHAN - HAPPY CRAW OYUN STUDİO

ÇAĞDAŞ KARA - KARAKAYA PROJE İNŞAAT

FATİH KARAKAYA - KARAKAYA86

FERHAT DÖRTKÖŞE - FERTEK MAKİNA

SALİH KARAYEL- TEKNO DENETİM

RECEP SELÇUK - SELÇUK KELEPÇE İNŞAAT

TARKAN GÜL - PANEKS PANEL

MUSTAFA YILDIZKIRAN - ETA OTOMASYON

ŞENOL İMAMOĞLU - ELİŞİ CAFE RESTAURANT

YAŞAR BİRGÜL - GÜLSAN METAL MAKİNA

OLCAY AKGÜN - ESTİLA KOZMETİK

AHMET ÇOLAK - FESA BUSİNESS HOTEL

M.FARUK ÖZMEN - KOORDİNAT GAYRİMENKUL DEĞERLEME

Ali KURT - MERİDYEN METAL

Ahmet DEMİR - DERVİŞLET METAL

Mehmet PENBEGÜLLÜ - PATEN MAKİNA

Adnan KURT - HYBER BİLGİSAYAR

Burak YILMAZ - KOCABEY İNSAN KAYNAKLARI

İlker Kazım BALCI - LEZZET SARMA