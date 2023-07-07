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Noter, Pasaport Ve Vize Harçlarına Yüzde 50 Artış

Harçlar kanununa bağlı tarifelerde yer alan maktu harçlar yüzde 50 oranında artırıldı.

Noter, Pasaport Ve Vize Harçlarına Yüzde 50 Artış

07 Temmuz 2023 Cuma 11:19

 Harçlar kanununa bağlı tarifelerde yer alan maktu harçlar yüzde 50 oranında artırıldı. Ticari mahiyette olmaksızın, yolcuların kendi kullanımları için yurt dışından getirdikleri telefon kullanım izin harcı 20 bin TL’ye çıkarıldı. Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan harçlar kanununa bağlı tarifelerde yer alan harç tutarlarının yeniden belirlenmesine dair Cumhurbaşkanı kararına göre, sürücü belgesi harçları hariç olmak üzere tarifelerde yer alan ve 2023 yılında uygulanan maktu harç tutarları yüzde 50 oranında artırıldı. Bu artış, sürücü belgesi harçları hariç olmak üzere, pasaport, çalışma izni, tapu ve kadastro, ipotek, dava, noter, yargı, gemi-liman, ruhsat ve diploma harçları da dahil olmak üzere pek çok alanda tahsil edilen harçları kapsıyor.
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