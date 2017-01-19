'RAMADA ENCORE' OTEL AÇILIYOR!

Ramada Encore Gebze Oteli Alakart Restorantı, Amerikan Barı, Fitness Salonu, Değirmen Cafe Patisyeni, 300 kişilik Balo salonu, 40 kişilik kapalı otoparkı ve geniş imkanlarıyla kara, deniz, demir ve hava ulaşım ağlarının kesiştiği noktada yer almaktadır.
ODALAR
Aydınlık, ferah ve yüksek sese karşı izole edilmiş 3 tipte, toplam 60 odamızda ortak verilen hizmetler;
Led TV, farklı dillerde merkezi TV yayını, minibar, laptop boy kasa, telefon, saç kurutma makinesi, ücretsiz internet, kartlı kapı sistemi, oda içinden ısıtma-soğutma ayarlayabilme, yastık menüsü, tüm odalarda kettle,ücretsiz su ve çay-kahve imkanı.
ASMA KAT RESTAURANT
Dünya Mutfağı ve Türk Mutfağının seçkin ve özel tatların mükemmel sunumu ile siz ve özel konuklarınızın vazgeçilmezi olacaktır.
Restaurant Kapasitesi:80 Kişi
BAR
Günün farklı saatlerine göre aperatifler, sandviçler, kurabiyeler ve çeşitli alkollü/alkolsüz içecekler ve kahveler sunar.
TOPLANTI VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ
350 Kişilik Sinema Düzeni,
280 Kişilik Masa Düzeni,
FİTNESS CENTER
Bay ve Bayan misafirlerimiz için konumlandırılmış Fitness-GYM çalışma aletleriyle donatılmış Spor Salonu bulunmaktadır.
DİĞER SERVİSLER
Özel Kapalı Otopark (Ücretsiz)
Vale Hizmeti
Kuru Temizleme Servisi (Ücretli)
Havaalanı – Otel Transfer (Ücretli)
Otel – Firma Transferi (Ücretsiz)
ULAŞIM
Gebze Center AVM 100 m
Medical Park Gebze Hastanesi 600 m
Anadolu Sağlık Merkezi 8 km
GOSB 5 km
Gebze Küçük Sanayi Sitesi 3 km
Dilovası OSB 5 km
Gebze Alaaddin Kurt Stadyumu 500 m
Tuzla Viaport Marina AVM 14 km
Tübitak Marmara Araştırma Merkezi 1 km
İntercity İstanbul Park 20 km
Pendik Viaport Alışveriş Merkezi 18 km
Sabiha Gokcen Uluslararası Havaalanı 20 km
Darıca Hayvanat Bahçesi 9 km
Eskihisar Feribot Iskelesi 5 km
Ataturk Uluslararası Havaalanı 85 km
Hacıhalil Mah. Hükümet Cad. No: 125, Gebze / Kocaeli 41400
Tel: 0262 642 642 64-65pbx / Faks: 0262 646 43 43
www.ramadaencoregebze.com.tr / info@ramadaencoregebze .com.tr