Sanayi üretiminde kesintisiz artış

Yaptığı yazılı açıklamada ağustos ayına ilişkin sanayi üretim endeksi verilerini değerlendiren Zeytinoğlu, aylık bazda bir miktar ivme kaybına rağmen yıllık yüzde 5,2'lik artışı Türk ekonomisi açısından olumlu değerlendirdiklerini bildirdi. "Sanayi üretimindeki kesintisiz artışın devam ettiğini ve ağustosta yıllık yüzde 5,2 ile güçlü bir performans gösterdiğini görüyoruz." ifadesini kulllanan Zeytinoğlu, "Ağustosta aylık bazda bir miktar ivme kaybına rağmen yıllık yüzde 5,2'lik artışı ekonomimiz açısından olumlu değerlendiriyoruz. Sanayi üretimindeki yıllık bu artışta dayanıklı tüketim malları, enerji ve sermaye malı üretimindeki artışın belirleyici olduğunu görüyoruz. Bu durum hem ülke içi hem ihracat pazarındaki talep canlanmasının işaretidir.'' değerlendirmesinde bulundu.

"İSTEDİĞİMİZ TABLO DEĞİL"

Zeytinoğlu, ağustos ayında sermaye malı imalatındaki yıllık üretim artışının yüzde 7,3 olmasına karşın, aylık yüzde 3,7 gerilediğine de değinerek, ''Ağustos ayında mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış ana sanayi grupları içerisinde en fazla azalışın sermaye malı kaleminde olduğunu görüyoruz. Bu bizim istediğimiz bir tablo değil'' dedi.