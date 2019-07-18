EKONOMİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Tüpraş'tan petrol endüstrisine katkı

Tüpraş'ın ortakları arasında yer aldığı "BiZeolCat" isimli proje, Avrupa'nın önemli araştırma ve inovasyon programı olan Horizon2020 programı kapsamında desteklenmeye hak kazandı. Proje kapsamında, petrokimya ham maddelerinin daha verimli şekilde üretilmesini sağlayacak yenilikçi süreç ve teknolojiler geliştirilmesi hedefleniyor

Tüpraş'tan petrol endüstrisine katkı

18 Temmuz 2019 Perşembe 10:11

 Türkiye Petrol Rafinerileri AŞ'nin (Tüpraş), ortakları arasında yer aldığı "BiZeolCat" Ar-Ge projesinin, Avrupa'nın önemli araştırma ve inovasyon programlarından Horizon2020 Programının "Endüstriyel Sürdürülebilirlik" çağrısı kapsamında desteklenmeye hak kazandığı bildirildi. 

Tüpraş'tan yapılan açıklamada, Tüpraş'ın da ortaklarından biri olduğu, 9 farklı ülkeden 13 kuruluşun katılımıyla hayata geçecek olan BiZeolCat (Bifunctional Zeolite Based Catalysts And Innovative Process for Sustainable Hydrocarbon Transformation) projesi, Avrupa'nın en önemli araştırma ve inovasyon programı olan Horizon2020 Programı, "Endüstriyel Sürdürülebilirlik" çağrısı kapsamında desteklenecek. 

Tüpraş'ın petrol endüstrisine katkıda bulunacağı proje kapsamında, propilen, bütadien, benzen gibi değerli petrokimya ham maddelerinin daha verimli şekilde üretilmesini sağlayacak yenilikçi süreç ve teknolojilerin geliştirilmesi hedefleniyor.

Bu sayede petrokimya üretim süreçlerinde mevcut teknolojilere göre daha düşük sera gazı salınımı, daha az enerji kullanımı ve daha düşük yatırım maliyetleri sağlanması amaçlanıyor. 

Projeye katkıda bulunarak petrol endüstrisinin daha sürdürülebilir hale getirilmesine destek olmayı hedefleyen Tüpraş, proje kapsamında katalizör geliştirme çalışmalarında önemli rol üstlenecek.

Tüpraş aynı zamanda Ar-Ge laboratuvarında bulunan reaktör sistemleriyle proje kapsamında geliştirilecek yöntemlerin, pilot ölçekli performans testlerini de gerçekleştirecek. 

Yüzde 100'ü Avrupa Birliği tarafından destekli olmak üzere, proje kapsamında Tüpraş'a ayrılan bütçe 440 bin avro olup, projenin toplam 6 milyon 570 bin avro bütçesi bulunuyor. 

Türkiye, İspanya, Norveç, Hollanda, Fransa, Slovenya, İsveç, Belçika ve İtalya'dan kuruluşların ortaklığında hayata geçirilen ve 1 Ocak 2019'da başlayan projenin 4 yıl sürmesi ve 1 Ocak 2023'te tamamlanması planlanıyor. 



AA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
TüpraşPetrolEndüstri
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Zeytinoğlu işsizlik oranı ve bütçe rakamlarını değerlendirdi Zeytinoğlu işsizlik oranı ve bütçe rakamlarını...
TÜBİTAK personel alacak TÜBİTAK personel alacak
Ödemeler dengesi Ödemeler dengesi
KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu mayıs ayı ödemeler dengesi verilerini değerlendirdi KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu mayıs ayı ödemeler...
“Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu“ araştırması “Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu“...
KSO Başkanı Zeytinoğlu On Birinci Kalkınma Planını değerlendirdi KSO Başkanı Zeytinoğlu On Birinci Kalkınma Planını...
Yukarı Çık

banner341

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner398

banner346

banner149

banner378

Zeytinoğlu işsizlik oranı ve bütçe rakamlarını...
KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu işsizlik oranı ve bütçe rakamlarını değerlendirdi.

Haberi Oku