Uzunca’ya önemli görev

Kısa adı TISİAD olan Türkiye – Irak Sanayicileri ve İşadamları Derneği Genel Merkezi tarafından TISİAD Kocaeli İl Temsilciliğine Bahar Uzunca’yı atandı.

Türkiye’nin seçkin işadamları derneklerinden biri olarak Türkiye – Irak Sanayicileri ve İşadamları Derneği Genel Merkezi, ilimizde uzun yıllardır sigortacılık ve taahhüt işlerinde başarılı çalışmalara imza atan Gülenyüz Sigorta’nın Sahibi Bahar Uzunca’yı Kocaeli İl Temsilciliğine atadı. Yurt dışı temsilciliklerinin yanı sıra yurt içinde de 11 temsilciliği bulunan TİSİAD’ın 12. temsilciliği Kocaeli’de açıldı. Yeni yapılanma ile Iraklı işadamlarını ile Kocaeli’li işadamlarını buluşturmayı hedefleniyor.

Türkiye-Irak Sanayicileri ve İşadamları Derneği Kocaeli Temsilciliğine atanan Bahar Uzunca, TISİAD Genel Başkanı Nevaf Kılıç ve yönetim kuruluna teşekkür ederek, “ Kocaeli sanayisinin ve ticaretinin geliştirilmesine önemli katkı sağlayacağını düşündüğüm TISİAD aracılığı ile Kocaelili iş insanlarını buluşturmak hedefindeyiz. Türkiye – Irak ülkeleri arasında ticari, sosyo-ekonomik ve kültürel ilişkilerin arttırılmasını, mevcut ilişkilerin geliştirilmesini ve devamlılığının sağlanması için yakın bir tarihte Kocaeli Temsilciliği binamızı da açacağız. Irak İşadamlarının yanı sıra akademisyenlerimizle birlikte ekonomik ve kültürel bağların oluşmasına ve gelişmesine katkıda bulunmayı hedefliyoruz” diyerek sözlerine son verdi.

BAHAR UZUNCA KİMDİR?