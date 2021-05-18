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EKONOMİ:
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Uzunca’ya önemli görev

Kısa adı TISİAD olan Türkiye – Irak Sanayicileri ve İşadamları Derneği Genel Merkezi tarafından TISİAD Kocaeli İl Temsilciliğine Bahar Uzunca’yı atandı.

Uzunca'ya önemli görev

18 Mayıs 2021 Salı 13:08

Türkiye’nin seçkin işadamları derneklerinden biri olarak Türkiye – Irak Sanayicileri ve İşadamları Derneği Genel Merkezi, ilimizde uzun yıllardır sigortacılık ve taahhüt işlerinde başarılı çalışmalara imza atan Gülenyüz Sigorta’nın Sahibi Bahar Uzunca’yı Kocaeli İl Temsilciliğine atadı. Yurt dışı temsilciliklerinin yanı sıra yurt içinde de 11 temsilciliği bulunan TİSİAD’ın 12. temsilciliği Kocaeli’de açıldı. Yeni yapılanma ile Iraklı işadamlarını ile Kocaeli’li işadamlarını buluşturmayı hedefleniyor.  

 

Türkiye-Irak Sanayicileri ve İşadamları Derneği Kocaeli Temsilciliğine atanan Bahar Uzunca, TISİAD Genel Başkanı Nevaf Kılıç ve yönetim kuruluna teşekkür ederek, “ Kocaeli sanayisinin ve ticaretinin geliştirilmesine önemli katkı sağlayacağını düşündüğüm TISİAD aracılığı ile Kocaelili iş insanlarını buluşturmak hedefindeyiz. Türkiye – Irak ülkeleri arasında ticari, sosyo-ekonomik ve kültürel ilişkilerin arttırılmasını, mevcut ilişkilerin geliştirilmesini ve devamlılığının sağlanması için yakın bir tarihte Kocaeli Temsilciliği binamızı da açacağız. Irak İşadamlarının yanı sıra akademisyenlerimizle birlikte ekonomik ve kültürel bağların oluşmasına ve gelişmesine katkıda bulunmayı hedefliyoruz” diyerek sözlerine son verdi.

 

BAHAR UZUNCA KİMDİR?

 

1983 Diyarbakır doğumlu Bahar Uzunca, 2000 yılından beri sigorta alanında faaliyet göstermektedir. 2009 yılında Kocaeli’de kurmuş olduğu Gülenyüz Sigorta Aracılık Hizmetleri ile sigorta hizmetlerinin yanı sıra, elektronik ürün perakende satış ve inşaat alanlarında da çeşitli faaliyetler göstermiştir. Hali hazırda sigorta alanında faaliyetleri devam etmektedir. Uzunca, Ticaret ve Ekonomi Kulübü Kocaeli Şubesi Genel Sekreterliği görevini yürütürken, başarılı çalışmalarından dolayı uluslararası alanda faaliyet gösteren Türkiye – Irak Sanayicileri ve İşadamları Derneği Genel Merkezi Kocaeli Temsilciliğine atanmıştır. 

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