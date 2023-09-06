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Zeytinoğlu ağustos ayı dış ticaret ve enflasyon verisini değerlendirdi

Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, geçici dış ticaret verileri ve enflasyon verilerine ilişkin değerlendirmede bulundu

Zeytinoğlu ağustos ayı dış ticaret ve enflasyon verisini değerlendirdi

06 Eylül 2023 Çarşamba 10:08

 Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan geçici dış ticaret verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Zeytinoğlu, “Ağustos ayında ihracatımız 21 milyar 619 milyon dolar olarak gerçekleşti. Geçen yılın aynı ayına göre ihracatımız yüzde 1.6 arttı. Bu ihracat rakamının ağustos ayları içerisinde en yüksek değer olduğunu görüyoruz ve ihracat performansımızın artarak devam etmesini temenni ediyoruz” dedi. Zeytinoğlu, en fazla ihracat yapılan ilk beş ülkeden sadece Almanya ile yüzde 7.2 artış olduğunu, ABD ile yüzde 8.2, Irak ile yüzde 13.2, İngiltere ile yüzde 2.8, İtalya ile yüzde 1.7’lik gerilemeler olduğunu söyledi.

 

AĞUSTOS AYI İTHALATI

Ağustos ayı ithalatına ilişkin değerlendirmede bulunan Zeytinoğlu “Ağustos ayında ithalat 30 milyar 494 milyon dolar olarak gerçekleşti. İthalatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6.3’lük gerileme olduğunu görüyoruz. Alt kalemlerine baktığımızda; yatırım (sermaye) mallarında yüzde 19.9’luk artış, hammadde (ara mallar) ithalatında yüzde 15.6 gerileme ve tüketim malları ithalatında yüzde 44.1 oranında artış var. Üretim ve yatırıma yönelik artışları olumlu bulurken, tüketim malları ithalatında daha dikkatli davranılması gerektiğini düşünüyoruz” ifadelerini kullandı. Zeytinoğlu, rekabetçi kurun önemini ifade ederek, ihracatı desteklemesinin yanında, ithalatın azalması noktasında da önemli bir destek unsuru olacağını söyledi.

 

ENFLASYON VERİSİ

TÜİK tarafından açıklanan ağustos ayı enflasyon oranlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Zeytinoğlu, “Ağustos ayında TÜFE aylık yüzde 9.09 artarak yıllık yüzde 58.94’e, ÜFE ise aylık yüzde 5.89 artarak yıllık yüzde 49.41’e yükseldi. Döviz kurlarındaki artışın enflasyona etkilerinin devam ettiğini görüyoruz. TÜFE’de aylık bazda artışın en yüksek olduğu ana harcama grubu yüzde 16.51 ile ulaştırma oldu. ÜFE’de ise en yüksek aylık artış yüzde 14.27 ile enerji kaleminde oldu” dedi. (ÜMİT ÜLKER)

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