Zeytinoğlu bütçe gerçekleşmelerini değerlendirdi

ALT KALEMLER

Zeytinoğlu açıklamasının devamında, “Bütçe gelirleri kapsamında vergi gelirleri haziran ayında 231.2 milyar TL olarak gerçekleşti. Vergi gelirleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 51.4 arttı. Alt kalemlerine baktığımızda gelir ve kazanç üzerinden alınan vergilerde yüzde 116.7’lik, dahilde alınan mal ve hizmet vergilerinde yüzde 55.5’lik, ÖTV’de yüzde 89.5’lik artışlar olduğunu görüyoruz. Giderler tarafında ise cari transferler kaleminde yüzde 140, mal ve hizmet alım giderlerinde yüzde 64.2, sermaye giderlerinde yüzde 38.5, sermaye transferlerinde ise yüzde 111.8’lik artışlar dikkat çekiyor” ifadelerini kullandı.

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan haziran ayı bütçe gerçekleşmelerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Zeytinoğlu, “Haziran ayında bütçe gelirleri 268.22 milyar TL, bütçe giderleri 487.86 milyar TL olarak gerçekleşti. Giderlerdeki artış yüzde 130, gelirlerdeki artış yüzde 48.2 oldu. Bütçe haziranda 219.64 milyar TL açık verdi. Ocak-haziran dönemi bütçe açığı ise 483.22 milyar TL oldu” dedi. Bütçe giderlerindeki artış oranının enflasyonun çok üzerinde olduğuna dikkat çeken Zeytinoğlu, denk bütçenin önemine değinerek, bu durumda daha düşük maliyetle daha fazla kredi imkanına ulaşılabileceğini ifade etti.