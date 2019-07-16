Zeytinoğlu işsizlik oranı ve bütçe rakamlarını değerlendirdi

TÜİK tarafından açıklanan ve nisan ayında yüzde 13 olarak gerçekleşen işsizlik oranını değerlendiren Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, “Mevsimsel etkilerle işsizlik oranı aylık olarak gerileyerek nisan ayında yüzde 13 olarak gerçekleşti. Bu oran geçen yılın aynı döneminden 3.4 puan fazla olmasına rağmen aylık gerilemeyi olumlu değerlendiriyoruz. Ekonomik faaliyetlere baktığımızda istihdamı turizmden dolayı hizmetler sektörü sırtlanmış görünüyor. Diğer taraftan sanayi sektörünün toplam istihdamdaki payının artmasını da sevindirici buluyoruz.” dedi.

Sezonsal olarak ve ekonomideki toparlanmanın da etkisiyle işsizlik oranında gerilemenin devam edeceğini beklediklerini ifade eden KSO Başkanı “İşsizlik oranının daha da gerileyeceğini bekliyoruz. İşsiz sayısındaki artış 1 milyon 116 bin kişi ile hala çok yüksek ama gerek ihracat, gerek sanayi üretimindeki toparlanma ve turizmdeki hareketlenme ile ileriki aylarda işsizlik oranlarında daha da iyileşme olacağını düşünüyoruz.” dedi.

Zeytinoğlu, genç nüfustaki işsizlik oranının geçen yıla göre 6.5 puan artışla yüzde 23.4 olarak gerçekleştiğine dikkat çekerek “18-24 yaş arası 8 milyon gencimiz var. Bu gençlerin istihdam piyasasına çekilmesi gerekiyor. Bunun için ekonominin ihtiyaç duyduğu alanlarda meslek edindirmenin esas olduğunu düşünüyoruz.” dedi.

-Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan haziran ayı bütçe gerçekleşmelerine göre bütçe açığı 12.05 milyar TL olarak gerçekleşti. Ocak-Haziran döneminde ise bütçe açığı 78.6 milyar TL’ye ulaştı.