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Zorunlu Trafik Sigortasında Yeni Dönem

Kara yolları motorlu araçlar zorunlu mali sorumluluk sigortasında, sürücülere uygulanan ceza puanları ile sürücü belgelerine el konulma süresi ve nedenleri sigorta priminin tespitinde kullanılabilecek.

Zorunlu Trafik Sigortasında Yeni Dönem

24 Nisan 2019 Çarşamba 10:21

Hazine ve Maliye Bakanlığının, "Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"i, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Düzenlemeyle yönetmeliğin sigorta primlerinin tespitine ilişkin esaslarına ekleme yapıldı.

Buna göre, risk değerlendirmesinde esas alınabilecek trafik kuralı ihlalleri sonucu sürücülere uygulanan ceza puanları ile sürücü belgelerine el konulma süresi ve nedenleri sigorta priminin tespitinde kullanılabilecek.



AA
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